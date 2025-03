Kate Hudson dice que es posible que nunca se case con su prometido Danny Fujikawa

Madrid, España.

Es posible que Kate Hudson nunca se case con Danny Fujikawa.

La actriz, de 45 años, está comprometida con el músico, de 38, desde finales de 2021, pero le gustaría que siguiera así porque le gusta tener su “libertad”.

Al hablar en ‘The Drew Barrymore Show’, indicó:

“Creo que han pasado dos o tres años. Mi fantasía es comprometerme y seguir comprometida. No tengo la misma sensación de: ‘Dios mío, me voy a casar... ¡y quiero que llegue la fiesta!’. Es todo lo contrario. Pienso: ‘OK, tengo que planearlo, y entonces costará tanto dinero’, y es un montón. Me gusta la idea de estar comprometida para siempre. Tienes el anillo, la promesa, el compromiso definitivo. Lo del contrato es difícil para mí. Me gusta mi libertad. ... Me gusta el concepto de libertad”.

La estrella de ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ -que tiene a Ryder, de 21 años, con su exesposo Chris Robinson, a Bingham, de 13, con su exprometido Matt Bellamy y a Rani, de 6 años, con Danny- es hija de las estrellas de Hollywood, Goldie Hawn y Bill Hudson, pero señaló que se ha “inspirado” en el hecho de que su madre nunca llegó a casarse con Kurt Russell, quien acabaría criándola.