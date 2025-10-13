  1. Inicio
Victoria’s Secret 2025: fecha, transmisión y regreso del desfile icónico

El desfile de Victoria’s Secret vuelve en 2025 con moda, música de Karol G y diversidad. Conoce fecha, hora y dónde verlo en línea.

  13 de octubre de 2025
  • Redacción web
Lily Aldridge es una de la Top Model confirmadas.

Después de una pausa marcada por la reinvención, el desfile de Victoria’s Secret regresa este 2025 con una propuesta renovada que combina moda, música y diversidad en un formato adaptado a la era digital. El evento se celebrará el miércoles 15 de octubre, a las 5:00 de la tarde.

Dónde ver el desfile

Transmisión global gratuita: canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret, con contenido exclusivo y cobertura en tiempo real desde TikTok e Instagram.

Versión especial para EE. UU.: Amazon Prime Video ofrecerá un pre-show con alfombra rosa, entrevistas y acceso al backstage, disponible únicamente para usuarios en Estados Unidos.

Nueva York, sede del regreso

La ciudad que vio nacer algunas de las ediciones más memorables del desfile vuelve a ser el epicentro del glamur. La elección de Nueva York refuerza su vínculo con la industria del entretenimiento y posiciona el evento como un espectáculo global.

El desfile 2025 apuesta por un casting inclusivo que equilibra nostalgia y representación. Regresan figuras legendarias como Adriana Lima, Joan Smalls y Lily Aldridge, mientras que nuevas caras como Alex Consani (primera modelo trans en desfilar para la marca), Yumi Nu (modelo curve y cantante) y Anok Yai amplían la diversidad en tallas, orígenes y trayectorias.

La colombiana Karol G es una de las artista invitadas.

Cartel musical 100 % femenino

La música será protagonista con un line-up encabezado por Karol G, símbolo del poder latino en la escena global. También se presentarán Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE, consolidando la fusión entre moda y cultura pop.

Victoria’s Secret apuesta por una cobertura digital integral con transmisiones en directo, contenido detrás de cámaras, clips exclusivos y participación activa en redes sociales. La estrategia busca generar conversación en tiempo real y conectar con audiencias más amplias en todo el mundo.

Este regreso no solo marca una nueva etapa para la marca, sino también una redefinición del desfile como evento cultural, inclusivo y global.

