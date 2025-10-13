Victoria’s Secret 2025: fecha, transmisión y regreso del desfile icónico

Después de una pausa marcada por la reinvención, el desfile de Victoria’s Secret regresa este 2025 con una propuesta renovada que combina moda, música y diversidad en un formato adaptado a la era digital. El evento se celebrará el miércoles 15 de octubre, a las 5:00 de la tarde.
Dónde ver el desfile
Transmisión global gratuita: canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret, con contenido exclusivo y cobertura en tiempo real desde TikTok e Instagram.
Versión especial para EE. UU.: Amazon Prime Video ofrecerá un pre-show con alfombra rosa, entrevistas y acceso al backstage, disponible únicamente para usuarios en Estados Unidos.
Nueva York, sede del regreso
La ciudad que vio nacer algunas de las ediciones más memorables del desfile vuelve a ser el epicentro del glamur. La elección de Nueva York refuerza su vínculo con la industria del entretenimiento y posiciona el evento como un espectáculo global.
El desfile 2025 apuesta por un casting inclusivo que equilibra nostalgia y representación. Regresan figuras legendarias como Adriana Lima, Joan Smalls y Lily Aldridge, mientras que nuevas caras como Alex Consani (primera modelo trans en desfilar para la marca), Yumi Nu (modelo curve y cantante) y Anok Yai amplían la diversidad en tallas, orígenes y trayectorias.
Cartel musical 100 % femenino
La música será protagonista con un line-up encabezado por Karol G, símbolo del poder latino en la escena global. También se presentarán Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE, consolidando la fusión entre moda y cultura pop.
Victoria’s Secret apuesta por una cobertura digital integral con transmisiones en directo, contenido detrás de cámaras, clips exclusivos y participación activa en redes sociales. La estrategia busca generar conversación en tiempo real y conectar con audiencias más amplias en todo el mundo.
Este regreso no solo marca una nueva etapa para la marca, sino también una redefinición del desfile como evento cultural, inclusivo y global.