Victoria’s Secret 2025: fecha, transmisión y regreso del desfile icónico

Después de una pausa marcada por la reinvención, el desfile de Victoria's Secret regresa este 2025 con una propuesta renovada que combina moda, música y diversidad en un formato adaptado a la era digital. El evento se celebrará el miércoles 15 de octubre, a las 5:00 de la tarde. Dónde ver el desfile Transmisión global gratuita: canal oficial de YouTube de Victoria's Secret, con contenido exclusivo y cobertura en tiempo real desde TikTok e Instagram. Versión especial para EE. UU.: Amazon Prime Video ofrecerá un pre-show con alfombra rosa, entrevistas y acceso al backstage, disponible únicamente para usuarios en Estados Unidos.

Nueva York, sede del regreso La ciudad que vio nacer algunas de las ediciones más memorables del desfile vuelve a ser el epicentro del glamur. La elección de Nueva York refuerza su vínculo con la industria del entretenimiento y posiciona el evento como un espectáculo global. El desfile 2025 apuesta por un casting inclusivo que equilibra nostalgia y representación. Regresan figuras legendarias como Adriana Lima, Joan Smalls y Lily Aldridge, mientras que nuevas caras como Alex Consani (primera modelo trans en desfilar para la marca), Yumi Nu (modelo curve y cantante) y Anok Yai amplían la diversidad en tallas, orígenes y trayectorias.

Cartel musical 100 % femenino