Taylor Swift estrenará docuserie y película final del Eras Tour en Disney+

El esperado documental sobre la gira Eras de Taylor Swift ya es una realidad, y llega acompañado de una sorpresa adicional. La cantante anunció el lunes que una docuserie de seis episodios titulada “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era” se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre, junto con una nueva película del concierto, “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, filmada durante el último espectáculo de la gira en Vancouver, Columbia Británica.

Según se dio a conocer en el programa Good Morning America, la serie ofrecerá “una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira generaba titulares y emocionaba a fans en todo el mundo”. Incluirá testimonios de artistas, familiares y amigos, entre ellos las teloneras Gracie Abrams y Sabrina Carpenter, así como los invitados Ed Sheeran y Florence Welch.

La película del concierto se estrenará en simultáneo con los primeros capítulos de la docuserie. Será la primera vez que los fans podrán ver en pantalla las canciones añadidas al Eras Tour tras el lanzamiento del álbum The Tortured Poets Department. La película previa del concierto, que también llegó a Disney+, se lanzó antes de que ese disco fuera publicado.

Tras el anuncio, Swift compartió un avance de un minuto y 39 segundos. “Era el fin de una era y lo sabíamos”, escribió la artista en redes sociales. “Queríamos conservar cada momento previo a la culminación del capítulo más intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y las historias que se entrelazaron hasta el final. También filmamos el espectáculo final completo”.