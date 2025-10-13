Taylor Swift estrenará docuserie y película final del Eras Tour en Disney+

El esperado documental sobre la gira Eras de Taylor Swift ya es una realidad, y llega acompañado de una sorpresa adicional. La cantante anunció el lunes que una docuserie de seis episodios titulada “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era” se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre, junto con una nueva película del concierto, “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, filmada durante el último espectáculo de la gira en Vancouver, Columbia Británica.
Según se dio a conocer en el programa Good Morning America, la serie ofrecerá “una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira generaba titulares y emocionaba a fans en todo el mundo”. Incluirá testimonios de artistas, familiares y amigos, entre ellos las teloneras Gracie Abrams y Sabrina Carpenter, así como los invitados Ed Sheeran y Florence Welch.
La película del concierto se estrenará en simultáneo con los primeros capítulos de la docuserie. Será la primera vez que los fans podrán ver en pantalla las canciones añadidas al Eras Tour tras el lanzamiento del álbum The Tortured Poets Department. La película previa del concierto, que también llegó a Disney+, se lanzó antes de que ese disco fuera publicado.
Tras el anuncio, Swift compartió un avance de un minuto y 39 segundos. “Era el fin de una era y lo sabíamos”, escribió la artista en redes sociales. “Queríamos conservar cada momento previo a la culminación del capítulo más intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y las historias que se entrelazaron hasta el final. También filmamos el espectáculo final completo”.
La docuserie está dirigida por Don Argott y codirigida por Sheena M. Joyce, producida por Object & Animal. La película del concierto, “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions.
El concierto final se celebró el 8 de diciembre de 2023 en el BC Place Stadium de Vancouver. Su lista de 45 canciones incluyó el segmento “Female Rage: The Musical Segment”, añadido tras el lanzamiento de The Tortured Poets Department, y los popurrís sorpresa “A Place in This World / New Romantics” y “Long Live / New Year’s Day”. No se ha confirmado si la película mostrará la duración completa del espectáculo, que superó las tres horas.
El anuncio oficial llegó precedido por pistas publicadas el domingo, cuando los logotipos de Disney+ y Hulu aparecieron en una publicación de Good Morning America en Instagram. La revelación se realizó finalmente en ABC, cadena propiedad de Disney.
Los rumores sobre un nuevo documental o película del concierto habían surgido entre los Swifties tras detectar cámaras adicionales durante el espectáculo final en Vancouver, más allá de las necesarias para las pantallas del estadio. En ese momento ya se había estrenado en cines la película “Taylor Swift: The Eras Tour”.
La artista había lanzado esa película en Disney+ en abril de 2024, tras un exitoso estreno en salas. Se convirtió en la película de conciertos más taquillera de la historia y registró 4,6 millones de visualizaciones en sus primeros tres días en la plataforma. El éxito consolidó la relación de Swift con Disney+, que ya había distribuido su documental Folklore: The Long Pond Studio Sessions. La cantante también ha trabajado con Netflix y Apple Music en proyectos anteriores.
A diferencia de la versión anterior, esta nueva docuserie y la película no llegarán a cines. Sin embargo, los exhibidores no tienen motivo de queja: recientemente, Swift presentó “Taylor Swift: La Fiesta de Lanzamiento de una Showgirl”, evento promocional que recaudó 33 millones de dólares en solo tres días.
Estos nuevos proyectos llegan tras un doble triunfo de la artista: “The Life of a Showgirl” debutó en el primer puesto del Billboard 200 y rompió el récord de ventas en una sola semana, previamente ostentado por 25 de Adele, lanzado hace una década.