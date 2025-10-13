Cazzu viaja a México con su hija Inti, ¿podrá verla Nodal?, esto reveló ella

Cazzu respondió si tiene pensado luchar para quedarse con la tutela de Inti, la hija a la que procreó con Christian Nodal y que actualmente está a su cuidado.

La argentina fue cuestionada al respecto por la prensa a su llegada a la Ciudad de México, la mañana de este 13 de octubre.

“¿Buscarás tener tú la custodia de Inti ya que el papá no se está haciendo cargo?”, le interrogó un reportero a la cantante, según un clip en YouTube de la corresponsal Berenice Ortiz.

“La verdad es que no es algo en lo que he estado pensando, estoy muy enfocada en mi música y en mi carrera”, respondió; luego de unos segundos de reflexión, agregó: “No”.

En esta misma oportunidad, Cazzu reveló si es que le habla y muestra imágenes de Christian Nodal a Inti, para “fomentar el cariño” hacia él. La argentina fue cuestionada al respecto por la prensa a su llegada a la Ciudad de México, la mañana de este 13 de octubre.

“No [le enseño postales ni le platico de él]”, respondió la cantante, visiblemente seria. “No, porque no me corresponde”, explicó. “O sea, a mí me corresponde ser mamá y el que quiera estar en su vida está totalmente, como con la puerta abierta. A mí me corresponde solamente mostrarle lo que hay”, dijo.

Esta contestación llega a días de que la periodista Mandy Fridmann aseverara que ‘La Jefa’ “le tiene en el cuarto de la nena unas fotos con su papá”.

A inicios de septiembre, Cazzu destapó que Inti no podía viajar a su lado, fuera de su natal Argentina, debido a que Christian Nodal no había otorgado la autorización legal necesaria.

“Y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”, expresó en el podcast ‘Se regalan dudas’.

Hoy, ante los medios de comunicación, la intérprete de ‘La otra’ comentó que ya logró resolver esa compleja situación. “Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo dan”, contó.

La cantautora confesó que, como mamá, ha sido complicado este asunto, aunque ella tiene a un equipo encargándose de un montón de cosas. “Pero sí, imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso”, manifestó, presumiblemente refiriéndose a la negativa de Christian.

Ahora que Cazzu e Inti están en tierra azteca, donde la rapera ofrecerá varios conciertos, esta pareció evidenciar que desconocía si la pequeña se reunirá con su padre.

“Vamos a ver. No, no. Él sabe que eso puede hacerlo”, enunció sin ahondar en cuándo podría concretar ese posible encuentro. “Su comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, pues veremos”, manifestó.

Presuntamente, Christian no ha convivido con su primogénita desde mayo, cuando pasó unas horas a su lado ya que vino a la Ciudad de México con su madre.

