Lola Cortés acepta estar en "La Granja VIP" a cambio de tener el sueldo más caro de TV Azteca

La competencia por el liderazgo del prime time en la televisión mexicana tomó un rumbo inesperado el domingo 12 de octubre, durante la primera gala de La Granja VIP, cuando la producción confirmó la incorporación de Lola Cortés como la participante número 16.

La aparición de la intérprete, conocida como la “Jueza de Hierro”, generó impacto entre televidentes y participantes, posicionando el estreno de este nuevo formato de TV Azteca como uno de los temas más comentados de la jornada.

Según datos filtrados en redes sociales, la presencia de Lola Cortés habría estado negociada a último momento con una condición económica sin precedentes: la artista habría cobrado el sueldo más alto de la temporada, estimado en 500 mil pesos semanales, según revelan documentos y listas extraoficiales que se han hecho llegar a Infobae México.

La producción cerró la oferta a Cortés tras una serie de bajas entre otros candidatos a pocos días del inicio de las grabaciones. Datos preliminares indican que la ubicación de la cantante en la competencia se definió apenas horas antes del estreno, motivo por el cual su identidad se mantuvo en secreto incluso para algunos integrantes del elenco.

Durante la gala inaugural, la entrada de Lola Cortés se realizó bajo estricta confidencialidad. Vestida con el uniforme de granjera, la actriz ingresó al set principal del reality entre luces, música y aplausos, en uno de los momentos más virales registrados en redes. Su declaración, fijó el tono que desea transmitir: “Vengo aquí como una más. No quiero privilegios, vengo a trabajar, a competir y a disfrutar cada momento”, expresó ante los participantes y la audiencia.

Personalidades como Fabiola Campomanes, quien también se sumó en negociaciones de último minuto, firmaron acuerdos con montos superiores a los 400 mil pesos semanales, pero fuentes de la televisora aseguran que la exjurado de “La Academia” quedó por encima de cualquier precedente salarial en reality shows recientes, superando los contratos firmados en “La Casa de los Famosos México”.

La reacción en el foro fue inmediata. Algunos integrantes la recibieron con entusiasmo, mientras que otros se mostraron tensos ante el perfil competitivo de Cortés. El momento se replicó en plataformas digitales como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, donde su llegada alcanzó tendencia nacional e impulsó una ola de mensajes en los que usuarios la catalogaron como “la reina de la granja”.

La negociación se selló debido a dos factores: la baja de celebridades de la lista inicial por motivos médicos y la intención de elevar la expectativa alrededor del formato. Una persona involucrada en la producción afirmó: “Teníamos la urgencia de presentar un nombre fuerte que además pudiera sostener la narrativa del reality en su arranque”.

La mecánica de La Granja VIP México implica que figuras del entretenimiento nacional compartan convivencia en un entorno rústico, sujetos a desafíos físicos y mecánicos, y expuestos a la votación semanal del público. Con la integración de Cortés, la apuesta de TV Azteca frente a la oferta de otros canales —en particular “La Casa de los Famosos México” (Televisa) y “¿Quién es la Máscara?”— se radicaliza, según coinciden especialistas del sector.

Al cierre de la transmisión inaugural, la presencia de Lola Cortés resultó el principal atractivo de la noche y la proyección de este casting de última hora habría redefinido la estrategia de promoción de la televisora. Los contenidos relacionados con el ingreso de la actriz sumaron miles de interacciones en tiempo real, consolidando su papel como una de las figuras más relevantes de la temporada.