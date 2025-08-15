  1. Inicio
Últimas semanas de Tihany Spectacular con 2x1 en San Pedro Sula

El show internacional Tihany Spectacular ofrece 2x1 en entradas en San Pedro Sula al pagar con tarjetas BAC.

  15 de agosto de 2025
San Pedro Sula

El espectáculo internacional Tihany Spectacular, que ha conquistado a miles de espectadores, ofrece un beneficio especial para todas sus funciones: 2x1 en entradas al pagar con tarjetas BAC.

Considerado un éxito total en San Pedro Sula, Tihany ha cautivado al público con su magia, acrobacia y entretenimiento de primer nivel. Esta promoción es una forma de agradecer a quienes han convertido el show en un fenómeno en la ciudad.

Con más de 100 artistas de 25 países, Tihany Spectacular presenta actos de acrobacia, malabares, equilibrio y magia que combinan técnica, color y emoción. El espectáculo, con una duración de más de dos horas, es ideal para toda la familia y garantiza risas, asombro y momentos inolvidables.

Reconocimiento internacional

La familia Tihany celebra un logro histórico: recibir el Merlin Award como World Greatest Circus.

“Este reconocimiento no es solo para el espectáculo, sino para cada persona que, incluso en los momentos más difíciles de la pandemia, no se bajó de esta carpa. Es para quienes siguieron creyendo, trabajaron día y noche y mantuvieron la magia viva. Este premio refleja el esfuerzo, la pasión y el amor por este sueño compartido. No podríamos nombrar a todos, porque son muchos a quienes les tenemos agradecimiento y aprecio. Abrazos, familia Tihany,”dijo Sr. Ayala.

Horarios y puntos de venta

Las funciones se realizan:

Martes a jueves: 7:00 p.m.

Viernes: 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Sábados: 12:30 p.m., 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Domingos: 11:30 a.m., 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Entradas disponibles en www.eticket.hn, kioscos de Multiplaza San Pedro Sula, Metromall y Multiplaza Tegucigalpa, así como en taquilla.

El show es presentado por BAC Credomatic y producido por EnVivo (@envivo_hn), Empro (@emprohn) y E3Live (@e3livehn).

No pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo internacional y vivir la experiencia que ha encantado a espectadores en todo el mundo.

redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

