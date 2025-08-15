Últimas semanas de Tihany Spectacular con 2x1 en San Pedro Sula

San Pedro Sula

El espectáculo internacional Tihany Spectacular, que ha conquistado a miles de espectadores, ofrece un beneficio especial para todas sus funciones: 2x1 en entradas al pagar con tarjetas BAC.

Considerado un éxito total en San Pedro Sula, Tihany ha cautivado al público con su magia, acrobacia y entretenimiento de primer nivel. Esta promoción es una forma de agradecer a quienes han convertido el show en un fenómeno en la ciudad.

Con más de 100 artistas de 25 países, Tihany Spectacular presenta actos de acrobacia, malabares, equilibrio y magia que combinan técnica, color y emoción. El espectáculo, con una duración de más de dos horas, es ideal para toda la familia y garantiza risas, asombro y momentos inolvidables.