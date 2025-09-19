¿Por qué rompieron su relación Tim Burton y Monica Bellucci?

EUA

El cineasta estadounidense y la actriz italiana, Tim Burton y Monica Bellucci, anunciaron el fin de su relación en un comunicado conjunto difundido el 19 de septiembre de 2025. Aunque no revelaron los motivos, subrayaron que la decisión fue tomada “con gran respeto y profundo cariño mutuo”.

La noticia sorprendió a sus seguidores, que habían visto en esta unión una mezcla singular de talento, sensibilidad artística y madurez emocional. Fuentes cercanas señalan que se trató de una decisión consensuada, sin conflictos públicos ni escándalos mediáticos.

Tim Burton, de 67 años, y Monica Bellucci, de 60, comenzaron su relación en octubre de 2022, tras coincidir en el Festival Lumière de Lyon. Bellucci le entregó un premio por su trayectoria y aquel encuentro marcó el inicio de una conexión que pronto trascendió lo profesional.

Aunque se conocían desde 2006, cuando coincidieron en el Festival de Cannes, fue en 2023 cuando confirmaron públicamente su romance. Fotografías de ambos paseando por Santa Mónica y París alimentaron los rumores, que se consolidaron con su aparición conjunta en el Festival de Cine de Roma.

Durante su relación, Bellucci participó en la secuela de Beetlejuice, dirigida por Burton, interpretando a Delores, la exesposa del protagonista. La actriz describió la experiencia como “inolvidable” y elogió la capacidad del director para crear mundos fantásticos y emotivos.

En entrevistas, ambos intercambiaron elogios. Bellucci afirmó que estaba “con el hombre, no con el artista”, mientras Burton declaró que ella era “la cosa más hermosa que me ha pasado”. Estas frases reflejaban una relación cimentada en la admiración y el respeto.

Antes de Burton, Monica Bellucci estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel entre 1997 y 2013, con quien tuvo dos hijas: Deva y Leonie. Más tarde mantuvo una relación con el artista Nicolas Lefebvre, que terminó en 2019.

Burton, por su parte, mantuvo una larga relación con la actriz Helena Bonham Carter durante 13 años, con quien tuvo dos hijos: Billy y Nell. Aunque nunca se casaron, vivieron en casas contiguas decoradas a su estilo. La separación en 2014 fue especialmente difícil para Bonham Carter, quien la describió como “un dolor enorme”.

La ruptura entre Bellucci y Burton se da en un momento de gran actividad profesional para ambos. El cineasta celebra el éxito de la segunda temporada de Wednesday (Merlina), mientras la actriz retoma proyectos cinematográficos en Europa. A pesar del fin de su relación, se espera que conserven un vínculo cordial y profesional.

La pareja fue vista por última vez en público en julio de 2025, durante el Festival de Cine de Giffoni, en Italia. Su complicidad ante las cámaras parecía intacta, lo que hace aún más inesperado el anuncio de su separación. La pareja no ha dado los motivos de su ruptura de manera oficial.