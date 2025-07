Sofía Vergara celebra 53 años con nueva línea de maquillaje y una estatua en Colombia

La actriz Sofía Vergara presume de buena piel en su 53 cumpleaños gracias a los productos cosméticos españoles con los que se ha aliado para lanzar una línea propia para el cuidado de la piel, Toty Europa, junto al laboratorio Cantabria Labs, y que ya presentó en Madrid.

"No salgo sin maquillar a la calle, salvo que sea una emergencia, por los paparazzi. A mi edad sigo con el mismo pelo largo y llevando escote. Me hace sentir sexy, me veo bien así, no me gusta lucir descuidada", ha señalado la actriz colombiana.

Con 35 millones de seguidores en Instagram, la actriz ha admitido que es "una apasionada del cuidado de la piel". "Nací con el sol de Barranquilla, con la playa al lado, y después me mudé a Miami", en un momento en el que nadie "te advertía del peligro de tomar el sol", ha detallado la actriz durante su presentación.

Con su propia línea cosmética, Vergara se une al club de actrices como Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Selena Gómez, Millie Bobby Brown o Drew Barrymore que promueven una línea de belleza.

La actriz, modelo y empresaria se ha unido al laboratorio español especialista en prescripción médica dermatológica, Cantabria Labs, con el que ha lanzado al mercado Toty Europa, del que destaca un maquillaje iluminador con un alto factor de protección.

"Siempre he apostado por ellos, me he llevado maletas llenas, los productos americanos tienen muchos químicos y yo tengo la piel delicada e intolerancias", ha señalado en una rueda de prensa.

Con la edad asegura que se cuida más. "Tomo más proteína, intento comer saludable, cuido la piel, trato de dormir bien y hago más deporte, pero también sigo disfrutando y pasándolo bien".

Sus rutinas de belleza son básicas y las ha simplificado, "por la noche me desmaquillo, me aplico una crema y ya".

BARRANQUILA LA CELEBRA CON UNA ESTATUA