Sobrina de Britney Spears revela detalles del accidente que la dejó en coma a los 8 años

Maddie Aldridge, la hija mayor de Jamie Lynn Spears y sobrina de Britney Spears, habló por primera vez sobre el accidente que casi le cuesta la vida cuando tenía apenas 8 años.

La joven, que ahora tiene 17, abordó el tema en un video publicado el martes 12 de agosto en su canal de YouTube, donde suele compartir momentos de su vida escolar.

En el clip, la estudiante estaba repasando algunas lesiones que ha superado, hasta que llegó al episodio más impactante en el que casi muere ahogada.

“Estuve en coma y volví a vivir, y estoy muy bendecida. Así que sí, siempre he sido muy propensa a los accidentes. Juro que mis padres son increíbles y no me hicieron nada”, dijo Maddie en su grabación.

Con un tono casual pero consciente del peso de sus palabras, la adolescente reconoció públicamente por primera vez la gravedad de lo sucedido en 2017.

Su madre, Jamie Lynn Spears, no tardó en reaccionar. Al día siguiente, el 13 de agosto, compartió el clip en su cuenta de Instagram con un mensaje lleno de orgullo.

“Lo que se suponía que sería una forma divertida de documentar su último año escolar en @youtube, ahora se ha convertido en una forma de compartir también las partes no tan divertidas de la vida... No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante lo que te pasa”, escribió la actriz de Zoey 101.

Spears agregó que la resiliencia de su hija ha sido una de sus mayores lecciones. “Estoy tan orgullosa de esta niña, nunca deja que nada ni nadie la detenga, y compartir su camino a través de todo esto, con suerte, inspira a otros a nunca dejar de luchar por lo que quieren en la vida”, dijo en redes sociales.

El 5 de febrero de 2017, Maddie conducía un vehículo todoterreno Polaris en la casa de la familia de su padrastro, Jamie Watson, en Luisiana.

Según informó entonces la oficina del sheriff Daniel Edwards y recogió USA Today, la niña trató de evitar una zanja de drenaje y, al girar bruscamente, el ATV cayó a un estanque. En segundos, el vehículo y la menor quedaron completamente sumergidos.

Jamie Lynn, su esposo y otros familiares intentaron desesperadamente liberarla, pero el cinturón de seguridad la mantenía atrapada bajo el agua.