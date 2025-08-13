Las Catrachas y KBP lanzan nueva colaboración al ritmo del raspe

Tras su gran éxito entre géneros como la bachata, los ritmos urbanos y sonidos brasileños, la agrupación femenina "Las Catrachas" ha llevado su talento a un etapa sin precedentes, cuyo nuevo elemento es el raspe, un género en tendencia.
En una entrevista exclusiva con El Heraldo y La Prensa, su vocalista, Alinne Fonseca, expresó: “Ha sido una experiencia muy positiva para nosotras. Estamos muy orgullosas del resultado de esta colaboración. Sentimos que hicimos un gran trabajo y el público ha respondido muy bien, lo cual nos motiva a seguir explorando y creciendo en este género”.
Esta mezcla de sonidos “no representa una modificación en nuestro concepto o identidad como grupo, sino más bien nuestra constante evolución musical y artística, nuestra versatilidad y deseo de innovar sin perder nuestra esencia hondureña”, agregó la bella rubia.
Ahora, su sencillo “Pum pum short” junto a KBP "el alien" se suma al variado repertorio tropical que las ha posicionado entre los artistas top del momento en Honduras, a su vez este es el preámbulo de próximos lanzamientos que prometen poner a todos a bailar.
“Este año hemos estado en promoción de varios sencillos y aún tenemos más en la mira. Recientemente lanzamos ‘Choque’, que tiene un ritmo funk brasileño, y ahora nuestra canción ‘Pum pum short’, con influencia del ritmo raspe típico de La Ceiba”, añadió la vocalista.
Próxima gira, un proyecto emocionante
Con visas aprobadas, un exitoso tour por España como antecedente y el deseo de seguir internacionalizando la música hondureña, Las Catrachas están listas para deleitar a sus fans en Estados Unidos.
“Esto representa un paso gigante para llevar la música hondureña a nuevos horizontes y fortalecer nuestra carrera internacional. Es una oportunidad única para seguir compartiendo nuestro talento, nuestra cultura y nuestra pasión con todos ustedes en vivo”, comentó Alinne.
La comunidad latina podrá disfrutar de sus shows en vivo tentativamente entre septiembre y noviembre de este año. Hasta ahora, hay presentaciones confirmadas en Miami, Charlotte, Houston y Los Ángeles, con la posibilidad de sumar nuevas ciudades en los próximos días, detalló Mario Coto Jr., CEO de MC Productions.
“Estamos preparando algo muy especial para cada uno de esos encuentros, con mucho esfuerzo y cariño”, apuntó. Finalmente, Las Catrachas celebran este parteaguas en su carrera y agradecen el apoyo del público.
“Queremos que sientan nuestra alegría, nuestro entusiasmo y esa conexión especial que nos une con nuestros fanáticos. Gracias por seguirnos apoyando, por creer en nuestro talento y por permitirnos llegar a sus corazones”, señalaron en un mensaje en conjunto.
“No tenemos planes de lanzar un álbum en el corto plazo. Nuestro enfoque sigue siendo trabajar con constancia, lanzar sencillos y explorar distintos estilos y ritmos”.