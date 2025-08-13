Las Catrachas y KBP lanzan nueva colaboración al ritmo del raspe

Tegucigalpa, Honduras.

Tras su gran éxito entre géneros como la bachata, los ritmos urbanos y sonidos brasileños, la agrupación femenina "Las Catrachas" ha llevado su talento a un etapa sin precedentes, cuyo nuevo elemento es el raspe, un género en tendencia.

En una entrevista exclusiva con El Heraldo y La Prensa, su vocalista, Alinne Fonseca, expresó: “Ha sido una experiencia muy positiva para nosotras. Estamos muy orgullosas del resultado de esta colaboración. Sentimos que hicimos un gran trabajo y el público ha respondido muy bien, lo cual nos motiva a seguir explorando y creciendo en este género”.

Esta mezcla de sonidos “no representa una modificación en nuestro concepto o identidad como grupo, sino más bien nuestra constante evolución musical y artística, nuestra versatilidad y deseo de innovar sin perder nuestra esencia hondureña”, agregó la bella rubia.

Ahora, su sencillo “Pum pum short” junto a KBP "el alien" se suma al variado repertorio tropical que las ha posicionado entre los artistas top del momento en Honduras, a su vez este es el preámbulo de próximos lanzamientos que prometen poner a todos a bailar.

“Este año hemos estado en promoción de varios sencillos y aún tenemos más en la mira. Recientemente lanzamos ‘Choque’, que tiene un ritmo funk brasileño, y ahora nuestra canción ‘Pum pum short’, con influencia del ritmo raspe típico de La Ceiba”, añadió la vocalista.