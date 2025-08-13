Exesposo de Kelly Clarkson agradece en su obituario a la mujer con quien le sería infiel

Kelly Clarkson no fue mencionada en el obituario de su difunto exesposo Brandon Blackstock, publicado ayer martes, pocos días después de su fallecimiento el pasado 7 de agosto.
La cantante de 43 años estuvo casada con el exrepresentante de talentos desde 2013 hasta que se formalizó su divorcio en 2022. La pareja también tuvo dos hijos: Remington, de 11 años, y River, de nueve.
También fue padre de Savannah, de 23 años, y Seth, de 18, a quienes dio la bienvenida con su primera esposa, Melissa Ashworth, quien recientemente rompió su silencio sobre su impactante fallecimiento.
Brandon falleció a los 48 años tras una valiente y valerosa batalla de tres años contra el cáncer de melanoma, según el obituario compartido por la Funeraria Butte.
En el obituario se mencionan otros familiares, como sus cuatro hijos, nietos, abuelos y padrastros, entre ellos su exmadrastra Reba McEntire.
El obituario incluyó notablemente la revelación explosiva de que había estado en una relación con la ex asistente de Kelly antes de su muerte.
Él mantuvo una relación con Brittney Marie Jones y, discretamente, estaba construyendo una nueva vida con ella en Montana, algo desconocido para muchos fans.
"Tras más de 20 años en la industria musical, Brandon encontró el camino de regreso a las montañas y al estilo de vida vaquero que siempre quiso vivir", decía el obituario. "Encontró una casa y el amor en Butte, Montana".
Continuó: "Brandon, junto con su bella y amorosa compañera de vida y negocios, Brittney Marie Jones, comenzó a forjarse una vida, a crear empresas y a trabajar incansablemente para crear Headwaters Livestock Auction y lo que perdurará como su legado: The Valley View Rodeo en Bozeman, Montana".
En una revelación impactante, un informe de diciembre de 2024 sobre el negocio de rodeo de Brandon y Brittney la mencionaba como la exasistente de Kelly.
Kelly y Brandon se conocieron en 2006, pero no empezaron a salir hasta seis años después, en 2012. Al año siguiente, se casaron durante una ceremonia celebrada en Blackberry Farms, Tennessee.
Pero en junio de 2020, ella solicitó el divorcio y alegó que el motivo de la separación eran "diferencias irreconciliables".
El divorcio se formalizó dos años después. "Creo que lo más difícil del divorcio, sobre todo que se haga público y que la gente crea que lo sabe todo, es que no fue una decisión de la noche a la mañana", dijo Kelly en el podcast IRL de Angie Martinez en 2023. "Quería que fuera hermoso. Quería que fuera increíble. Quería que fuera todo lo posible, y a veces eso simplemente no sucede".
También demandó a su exmarido el año pasado tras acusarlo de hacer negocios sin autorización en su nombre. Llegaron a un acuerdo sobre las comisiones en mayo de 2024, poniendo fin a una polémica batalla legal que comenzó tras la formalización de su divorcio dos años antes.
La semana pasada, un día antes del anuncio del fallecimiento de Brandon, Kelly anunció en Instagram el aplazamiento del resto de sus conciertos en Las Vegas para agosto pues debía enfocarse en apoyar a sus hijos.