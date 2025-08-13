Exesposo de Kelly Clarkson agradece en su obituario a la mujer con quien le sería infiel

Kelly Clarkson no fue mencionada en el obituario de su difunto exesposo Brandon Blackstock, publicado ayer martes, pocos días después de su fallecimiento el pasado 7 de agosto.

La cantante de 43 años estuvo casada con el exrepresentante de talentos desde 2013 hasta que se formalizó su divorcio en 2022. La pareja también tuvo dos hijos: Remington, de 11 años, y River, de nueve.

También fue padre de Savannah, de 23 años, y Seth, de 18, a quienes dio la bienvenida con su primera esposa, Melissa Ashworth, quien recientemente rompió su silencio sobre su impactante fallecimiento.

Brandon falleció a los 48 años tras una valiente y valerosa batalla de tres años contra el cáncer de melanoma, según el obituario compartido por la Funeraria Butte.

En el obituario se mencionan otros familiares, como sus cuatro hijos, nietos, abuelos y padrastros, entre ellos su exmadrastra Reba McEntire.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El obituario incluyó notablemente la revelación explosiva de que había estado en una relación con la ex asistente de Kelly antes de su muerte.

Él mantuvo una relación con Brittney Marie Jones y, discretamente, estaba construyendo una nueva vida con ella en Montana, algo desconocido para muchos fans.

"Tras más de 20 años en la industria musical, Brandon encontró el camino de regreso a las montañas y al estilo de vida vaquero que siempre quiso vivir", decía el obituario. "Encontró una casa y el amor en Butte, Montana".

Continuó: "Brandon, junto con su bella y amorosa compañera de vida y negocios, Brittney Marie Jones, comenzó a forjarse una vida, a crear empresas y a trabajar incansablemente para crear Headwaters Livestock Auction y lo que perdurará como su legado: The Valley View Rodeo en Bozeman, Montana".

En una revelación impactante, un informe de diciembre de 2024 sobre el negocio de rodeo de Brandon y Brittney la mencionaba como la exasistente de Kelly.