Shakira reacciona al cover de su tema "Si te vas" por Camila Cabello

Camila Cabello ha demostrado en más de una ocasión su admiración por Shakira, pero esta vez la conexión entre ambas artistas latinas se materializó en un gesto que encantó a sus seguidores.

La intérprete de Havana y Señorita publicó en TikTok un video en blanco y negro en el que aparece con una guitarra, cantando una versión acústica de "Si te vas", el éxito que la barranquillera lanzó en 1998 como parte de su álbum ¿Dónde están los ladrones?

En la grabación, la cantante escribió: “Cantando Shak en la habitación de mi hotel en Taiwán”, y acompañó el texto con un emoji de corazón y la bandera del país que visitaba.

El clip no tardó en acumular miles de comentarios y reacciones positivas, destacando la forma en que mantuvo la esencia melódica del tema original.

Lejos de pasar desapercibido, el cover llegó rápidamente a oídos —y ojos— de la propia Shakira, quien se encuentra en plena gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

A través de un comentario en la publicación, la colombiana no escatimó en elogios: “¡Camila linda! Me encanta como le queda ‘Si te vas’ a tu voz”, escribió.

Esta respuesta desató aún más el entusiasmo en redes sociales, con fanáticos que solicitaron una posible colaboración musical con la artista colombiana.

“Si te vas” es uno de los temas más icónicos de la etapa inicial de Shakira. Lanzada en 1998 dentro de ¿Dónde están los ladrones?, la canción fusiona el pop y el rock con letras cargadas de emotividad y desamor.

Para muchos fanáticos, este disco marcó la consolidación de la artista en América Latina antes de dar el salto definitivo al mercado internacional angloparlante.

La elección de esta pieza por parte de Camila no fue casual. Tal como recordó Europa Press, la cantante cubana-mexicana confesó: “Te he adorado por tanto tiempo (...) he escuchado tu música durante años”.

Ese vínculo artístico se había dejado ver anteriormente, como en la Semana de la Moda de París en 2023, cuando ambas posaron juntas y mostraron gran afinidad.

El homenaje de Cabello llega en una etapa importante en la extensa carrera de Shakira. De acuerdo con Sony Music Latin, su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se convirtió en la gira latina más grande del año, con 22 presentaciones con entradas agotadas en Norteamérica. La producción ha sido celebrada por colegas como Chris Martin, Sofía Carson, Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Rauw Alejandro y Ozuna.

Por otro lado, Camila Cabello también vive un año particularmente activo. La cantante acaba de concluir la etapa europea de su gira Yours y actualmente continúa con presentaciones en Asia, incluyendo paradas en Singapur, Taiwán y Japón.

En el plano personal, Camila también ha sido noticia por sus románticas vacaciones en Ibiza junto a su novio, Henry Junior Chalhoub.

Según la revista ¡Hola!, la pareja disfrutó de días de sol y playa en la isla española, donde fueron captados por paparazzi compartiendo besos y abrazos.

Chalhoub, nacido en Luxemburgo y heredero del Chalhoub Group, ha acompañado a la artista en varios de sus compromisos este año, desde viajes a St. Barts hasta apariciones en la Semana de la Moda de París.