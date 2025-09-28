Shakira, Camilo y Cardi B se unen por África y el Amazonas

Nueva York, USA

El festival, que se celebra desde 2012 en el marco de la Asamblea General de la ONU, reunió en Central Park a unas 60.000 personas que consiguieron la entrada haciendo voluntariados o algún tipo de activismo, como concienciar sobre causas sociales en las redes.

Los cantantes colombianos Shakira y Camilo y la rapera estadounidense Cardi B coincidieron este sábado en el macroconcierto Global Citizen de Nueva York , donde cantaron por el Amazonas y abogaron por facilitar el acceso a la energía en África.

El actor Hugh Jackman, que ejerció como maestro de ceremonias, recordó al público que este año el evento tiene como principales objetivos proporcionar acceso a la energía a un millón de personas en África, garantizar que miles de niños de todo el mundo puedan recibir una educación de calidad y proteger la selva amazónica de la deforestación.

Bajo el cielo encapotado con el que hoy amaneció Nueva York, la cantante palestino-chilena Elyanna fue la encargada de inaugurar el 'show' interpretando algunos de sus temas más conocidos, como 'Mama Eh' o 'GANENI'.

Elyanna, que hoy lucía un sujetador blanco con tachuelas y un pantalón corto del mismo color, aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje sobre Palestina: "Hay mucha gente en el mundo que no tiene ni siquiera lo más básico; sobre todo en Gaza, familias, mujeres, hombres y niños están sufriendo", expresó, arrancando un gran aplauso del público.

A ella le siguió el cantante Camilo, que ilusionado mencionó a su país en varias ocasiones: "Los colombianos tenemos el privilegio de tener una parte muy importante de la selva amazónica", que proporciona al planeta "el aire que respiramos y el agua que necesitamos", apuntó.

Por ello, incidió, "no podemos esperar ni un segundo más: es el momento de tomar medidas para proteger" el Amazonas.

El artista interpretó 'KESI' y 'Una vida pasada', y dio la sorpresa invitando al escenario a su esposa, la también músico Evaluna, para cantar 'Índigo'.

Al igual que Camilo, otras figuras como los actores Kristen Bell o Adam Lambert; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, animaron al público a "tomar medidas" contra las injusticias sociales y otras problemáticas como el cambio climático.

Del mismo modo, la cantante nigeriana Ayra Starr llamó a los espectadores a unir fuerzas y asegurarse de que "nadie en el mundo vive en la oscuridad", pues, recordó, "mucha gente en África no tiene acceso a energía".

Starr sacó hoy al escenario al rapero Rema, también de Nigeria, con el que puso voz a su éxito 'Calm Down', y tras ellos apareció sobre el escenario Mariah The Scientist, que entre otros temas cantó 'United Nations + 1000 Ways to Die'.