Sergio Arce, creador de contenido español: “Los hondureños tienen que abrazar a su país”

San Pedro Sula, Honduras.

Dejar todo atrás para alcanzar un sueño es una decisión arriesgada, pero Sergio Arce no se arrepiente de ello. El joven español dejó su trabajo y su vida tranquila en el pequeño pueblo de Castanedo, en el municipio de Ribamontán al Mar, España, para recorrer el mundo, y ya han pasado nueve meses desde que inició con esta aventura. A través de sus redes sociales (lo puede encontrar en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @bravellers o Arce de viaje) Sergio comparte contenido sobre su experiencia en cada país que visita. Y como parte de esta aventura, se encuentra actualmente en Honduras, país que le ha enamorado y del cual siente un profundo cariño y admiración por su gente y su cultura. LEA: Albertt Rivera conquista al ritmo del afrobeat con su tema “Pa mí” “A mí lo que más me atrapa son las culturas vivas, que en eso Honduras destaca mucho, lo primero que conocí fue a los Chortís en Copán Ruinas, luego conocí a los Lencas y a los Garífunas”. “Si tuviese que elegir un lugar para vivir en Honduras, sería Tela. Me parece que tiene lo mejor de los dos mundos. Tanto la tranquilidad de un pueblo y también el ajetreo y el ritmo de las grandes ciudades, tiene un gran ánimo sobre todo en las festividades, días de feriado o fines de semana. Y además de eso está rodeado de un entorno natural muy bonito”, comenta el creador de contenido, de 25 años.

Y sobre el trato que ha recibido por parte de los hondureños, el influencer español no tiene quejas. “Desde que entré al país he conocido a varias personas que me han tratado como si fuese de la familia. En cuanto entré a Copán tuve a un profesor de la zona que me estuvo alojando en su casa como si yo fuese su hijo. Y luego, tanto en La Esperanza como en Tela, y aquí en San Pedro, varias familias hondureñas me han tratado como uno más. La gente también me ha dado “jalón” a varios lugares y me han ayudado mucho”, cuenta.

Le dijeron que se “cuidara” en Honduras.

Tal y como sucede con varios extranjeros que vienen de visita a Honduras, Sergio recibió varios “consejos” y advertencias sobre el peligro que implica estar en nuestro país. “Yo siempre he sido bastante reacio a aceptar esas críticas de los países, porque creo que afuera siempre llegan las noticias malas, estas siempre tienen más eco o más alcance, pero en mi experiencia, el país siempre es diferente a lo que dicen. Y Honduras es un claro ejemplo de ello, porque desde que entré me he movido a “jalón”, y me he dado a la gente y a la calle. Y la respuesta ha sido todo lo contrario a lo que el prejuicio o las noticias te pueden indicar”, expresa con una sonrisa en su rostro.

Y aunque ha visitado hermosos lugares como Copán Ruinas, Intibucá, Siguatepeque, San Pedro Sula, Omoa, Tela, Utila, La Ceiba y Cayos Cochinos, Sergio Arce estará unos días más en nuestro país, pues desea conocer La Mosquitia, Puerto Lempira y Comayagua, entre otros destinos.

Estudió turismo y decidió seguir su pasión.

Sergio Arce es originario de Castanedo, un pueblo en el municipio de Ribamontán al Mar, en España. Comenta cómo nació ese deseo que conocer el mundo. “Yo vengo de una aldea donde hay unos 250 habitantes aproximadamente. De pequeño no tenía estas curiosidades, ya cuando llegué al instituto tenía un amigo al cual la familia siempre lo había llevado de viaje, y era muy culto y sabía muchas cosas de muchos lugares, y de ahí a mí me empezó a emanar la curiosidad. Luego empecé a estudiar en la Universidad la carrera de Turismo, aproveché las prácticas, e irme como becario a otros lugares, y aprovechaba esa ayuda que nos daba la Universidad para conocer otros países y demás, y así fui alimentando mi pasión viajera”, recuerda. ADEMÁS: Shannon Casey: la estadounidense que muestra lo positivo de Honduras Durante la pandemia, Sergio Arce estuvo “encerrado” por un buen tiempo, consiguió un empleo y planeaba comprar un apartamento, pero esto no lo hacía feliz. Así que llegó el momento de tomar una decisión crucial. “Llegó un punto en el que dije: “No, esto no es lo que tú querías antes de la pandemia”, y lo dejé todo, dejé el trabajo, el carro que tenía, familia, amigos, todo y me vine con muchas dudas y sin saber qué iba a pasar. Y aquí estoy. No me arrepiento en absoluto”, afirma el español con convicción.

Finaliza su entrevista con unas bonitas palabras para el pueblo hondureño: “Me gustaría decirle a los hondureños que abracen su país. Que lo quieran y que lo muestren a todos, creo que es una labor de todos los hondureños y de la gente que hemos venido a disfrutar aquí, el mostrar al mundo la cara que no se muestra tanto. Hay muchos lugares de Honduras que me parecen surrealistas, son lugares paradisiacos”.