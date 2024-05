Muere Bernard Hill, reconocido actor de “Titanic”

Hill hizo su debut a los 30 años y sobre el escenario de ‘John, Paul, George, Ringo... and Bert’ (1974), y gracias al éxito que iba adquiriendo pudo empezar a tener trabajos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, hasta que dio con una serie con la que alcanzó la fama, ‘The Black Stuff’, donde se puso en la piel de Yosser Hughes, y que además le llevó a participar en la secuela, ‘Boys from the Blackstuff’.

Respecto a premios y nominaciones, Bernard Hill acumuló dos nominaciones a los Premios BAFTA, una nominación al Emmy, y un Premio del Sindicato de Actores a Mejor reparto por ‘El señor de los anillos: el retorno del Rey’. En estos últimos premio también suma dos nominaciones.

Hasta el momento se desconoce con exactitud las causas de su muerte.