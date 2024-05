Cher solo sale con hombres jóvenes porque los de su edad: “Están muertos”

“La razón por la que me relaciono con hombres más jóvenes es que los hombres de mi edad son mayores... Bueno, ahora están muertos”, ha señalado la que fuera esposa de Sonny Bono y Gregg Allman, ambos ya fallecidos. “Pero antes, es como si todos me tuvieran miedo. Los jóvenes eran los únicos que se acercaban”, ha desvelado a su paso por el programa de Jennifer Hudson.

La estrella de la música y el cine, ganadora del premio Óscar por ‘ Hechizo de luna’ (1987), se muestra ahora mucho más segura de sí misma y, sobre todo, orgullosa de la nueva oportunidad que le ha brindado el amor. A sus 77 años, no tiene que dar explicaciones a nadie sobre quién ocupa su corazón, aunque en su última entrevista ha bromeado sobre las razones que le han llevado a salir con un chico tan joven.

La polifacética artista reconoce que se puso muy “nerviosa” cuando le presentaron a su futuro novio, y eso que ya conocía a buena parte de su círculo más próximo. Lo cierto es que Cher es “muy tímida” fuera del trabajo y “especialmente con los hombres”, como se desprende de su entrevista.

La pasada Navidad, Cher se dejó ver en sus redes sociales luciendo un llamativo anillo de diamantes. Los rumores sobre un posible compromiso matrimonial con Alexander no se hicieron esperar, y ella tampoco tardó mucho en desmentirlos. Al parecer, la joya no era más que un regalo de su chico, un romántico gesto para el que no esperaba contrapartida.

“No lo era, la verdad es que no. Simplemente quiso regalármelo. Normalmente lo uso en mi mano derecha porque así me lo dijo él: ‘Es el anillo adecuado para la mano derecha de la mujer adecuada’, explicaba a Los Angeles Times.

Al ser preguntada sobre una hipotética tercera boda, Cher respondía así de tajante: “Probablemente no. Porque ya lo he hecho. Estoy muy feliz con Alexander”, sentenciaba.