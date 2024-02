Mitchell Watson, el texano que se enamoró de Honduras y ama ayudar a los demás

”Cuando me enteré que la mayoría de mis compañeros eran de Honduras , estaba intrigado y empecé a averiguar sobre este país. Y así me enamoré de esta comunidad y decidí que este era el lugar donde quería estar, y fue así como hice mi primer viaje a Honduras, en octubre de 2022”, relata con una sonrisa.

“Es una larga historia, en Estados Unidos yo era entrenador de basketball pero quería hacer algo diferente, además de enseñar sobre baloncesto y actividad física. Luego conseguí un trabajo como mesero en un restaurante, y en ese lugar convivía con varios latinos en la cocina. Cuando los conocí, noté que estas personas eran diferentes, me refiero en un aspecto positivo, ellos venían siempre al trabajo sonriendo y felices, y trabajaban duro al mismo tiempo. Eran únicos”, recuerda Mitchell.

Compartiendo con los más necesitados

Antes de mudarse definitivamente a Honduras, Mitchell realizó varios viajes al país para familiarizarse con su gente y conocer un poco más. Es entonces que descubrió zonas donde la gente está vulnerable y necesitan apoyo.

“Empecé en San Pedro Sula, y empecé a ver a muchas personas viviendo en las calles, a muchas madres solteras y niños en las calles. Así que por supuesto me dije que tenía que ayudarles con algunos suministros, pañales, comida, libros, todo lo que pudiese para hacer una diferencia”.

”Claro que quiero ayudar a San Pedro Sula porque es la ciudad donde resido, pero también he ido a La Lima, Lupo Viejo y Villanueva, y lo que me gustó de todo esto es que estas personas con escasos recursos tienen la mejor actitud. Claro que también tenemos a personas que no tienen donde vivir en Estados Unidos, pero su actitud usualmente es negativa. Y cuando yo vine aquí y empecé a ayudar, yo miré a las personas con una sonrisa en su cara, muy amables, y eso te da otra manera de ver la vida”, comenta el estadounidense.