Selena Gómez se sentía muy sola antes de conocer a Benny Blanco

Madrid, España.

La actriz y cantante Selena Gómez se sentía “sola en el mundo” antes de conocer a Benny Blanco.

La estrella, de 32 años, se comprometió con el productor discográfico, de 36, en diciembre de 2024 tras poco más de un año de noviazgo y admitió que, aunque no tiene “la vida resuelta”, desde que le conoció empezó a sentirse “valorada” y “respetada” como persona.

En una entrevista con la revista Interview, Selena Gómez expresó lo siguiente:

“No creo que tenga la vida resuelta de ninguna manera. Mi perspectiva, de forma simplista, es que me siento valorada. Me siento vista. Me siento respetada. Y creo que eso es todo lo que siempre he querido. He estado sola en el mundo. Estuve sola durante cinco años antes de estar juntos, y creo que eso me ayudó a apreciar a alguien como Ben”.

“A él le extraña mucho que yo diga esto, pero sinceramente, hace 10 años, yo no estaba en un espacio de mi vida en el que hubiera podido aceptar el tipo de paciencia, el tipo de amor incondicional que él me da”.