Sasha Sokol, a través de sus redes sociales, pidió que los temas de abuso sean tratados con seriedad. Esto surgió tras las declaraciones del actor Javier Díaz Dueñas, quien aseguró que la cantante se embarazó del productor Luis de Llano y perdió a su bebé hace años.

“Hago un llamado a que los asuntos de abuso se traten con seriedad. Sorprende la irresponsabilidad de quien se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza. Basta de frivolidad y ligereza en temas tan serios. Es importante subir el nivel de la conversación”, escribió Sokol en su cuenta de Twitter.

Díaz Dueñas reveló en una entrevista que Sasha había perdido un hijo de De Llano y mencionó que si llegaban a esas instancias era porque querían escalar en el mundo del espectáculo.

“Me tocó saber de estos abusos, incluso Sasha perdió un hijo de esta misma persona a la que ella acusa y esto se daba en todos los medios desde muy jovencitas para obtener un papel, para que las tomaran en cuenta desafortunadamente se veían manipuladas porque ni siquiera era mala voluntad de ellas, sino pensabas a lo mejor esto es lo necesario para entrar a este medio y se callaban, se hacían los disimulados, o decían es normal, esto es lo que pasa, es algo por lo que había que pasar, pero las afectaban para toda la vida y es lo más terrible”, declaró Dueñas.

La intérprete de “Serás el Aire” desde el año pasado reveló que sostuvo una relación con el productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, por lo que le interpuso una denuncia en su contra.

Díaz Dueñas también ahondó en que en esa época las mujeres no eran las únicas acosadas, también los hombres pasaban situaciones de ese tipo.

“También los hombres éramos muy acosados, presionados por muchísimas personas dentro del medio. Una gente muy importante, que en aquel entonces si tú no pasabas por él no eras nadie en el medio y yo tuve la dignidad de decir: ‘no, yo no soy así’”, contó.