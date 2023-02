Señalan de homofónico al director mexicano Alejandro González Iñárritu

El actor español Rubén Ochandiano aseguró que el director Alejandro González Iñárritu lo quiso correr del rodaje del filme “Biutiful” después de que se enterara de que es homosexual.

“Nosotros tuvimos una cosa fea la verdad, y es que cuando se enteró de que me gustaban los chicos me quiso echar”, compartió Ochandiano en el programa “La Script”. Aunque Rubén asegura que no tiene nada contra el cineasta, reveló que la pasó fatal, pues en ocasiones el ganador del Óscar le preguntaba por qué usaba un piercing en la oreja, entre otras cosas.

“Yo llevo un pendiente en esta oreja. En la película el personaje también lleva un pendiente, metido en diálogo además, y él me preguntaba: ‘¿Por qué llevas el pendiente en esa oreja? Y yo decía: pues porque sí, no sé. Pero entró en una especie de paranoia de pensar que tenía un mensaje, y entonces en la película llevo el pendiente pegado con pegamento en la otra oreja”, agregó.

El actor de “Lobo Feroz” aseguró que a pesar de tener esa experiencia quiere mucho al cineasta y que le tiene mucho cariño. ”Alejandro, que es el director más interesante con el que he currado (trabajado) nunca, al que de verdad tengo mucho cariño y con el que me fliparía volver a currar”, dijo.

Internautas comentaron que es una tristeza que un cineasta de esa talla sea homofóbico y tenga esas actitudes. “Qué lamentable que Alejandro Gónzalez Iñarritu, un referente del cine mexicano, haya sido un rancio homófobo con sus actores. Ojalá explique esto pronto, es una porquería la mierda que se ha escondido de los directores de cine por años. Estamos viendo poco a poco la realidad”, escribió.

El director de “El Renacido” no se ha pronunciado al respecto.