Santa Fe Klan organiza fiesta gratuita de Año Nuevo afuera de su casa

Santa Fe Klan organizó una fiesta de Año Nuevo afuera de su casa. El evento es completamente gratis para todas las personas que quieran asistir, solo que tiene lugar en Guanajuato. Este mensaje lo publicó a través de sus redes sociales, donde pidió que todos lleguen a partir de las 5:00 de la tarde.

Esta fiesta contará con tamales y con pozole, que son puestos por el mismísimo rapero mexicano, originario del barrio de Santa Fe, solamente debes llevar lo que quieras tomar. No necesitas entrada ni invitación, pues tendrá lugar en la calle y habrá invitados como Sonido Charly o La Cumbita, que son un par de sonideros.