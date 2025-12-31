Santa Fe Klan organiza fiesta gratuita de Año Nuevo afuera de su casa

Santa Fe Klan organizó una fiesta de Año Nuevo afuera de su casa. El evento es completamente gratis para todas las personas que quieran asistir, solo que tiene lugar en Guanajuato. Este mensaje lo publicó a través de sus redes sociales, donde pidió que todos lleguen a partir de las 5:00 de la tarde.
Esta fiesta contará con tamales y con pozole, que son puestos por el mismísimo rapero mexicano, originario del barrio de Santa Fe, solamente debes llevar lo que quieras tomar. No necesitas entrada ni invitación, pues tendrá lugar en la calle y habrá invitados como Sonido Charly o La Cumbita, que son un par de sonideros.
Fue a través de las redes sociales donde Santa Fe Klan reveló que cualquiera puede asistir a su fiesta, solamente deben llegar lo antes posible si quieren alcanzar comida, pues música habrá durante toda la noche.
El evento es completamente gratis, pero tiene lugar en la Calle la Bufa, Manzana AB, Lote 12, Colonia Santa Fe, en el estado de Guanajuato, México. El inicio es a las 5:00 de la tarde, y hasta el momento no hay un punto en el que pueda terminar la fiesta, por lo que puedes llegues a partir de la hora pactada.