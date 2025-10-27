Rosalía sorprende en alemán y con voz lírica en su tema ‘Berghain’

La cantante española Rosalía estrenó este lunes “ Berghain ”, el primer adelanto de su próximo disco Lux, en una sorprendente colaboración con Björk , Yves Tumor y la London Symphony Orchestra , donde explora nuevos registros vocales y canta por primera vez en alemán.
El tema, que toma su nombre de la icónica discoteca berlinesa, se aleja del sonido electrónico que sugiere su título y apuesta por una base orquestal y coral de tono místico, en la que Rosalía asume un registro de soprano lírica, una faceta inédita en su trayectoria.
Un videoclip simbólico y cinematográfico
El videoclip, disponible en YouTube, fue dirigido por Nicolás Méndez (CANADÁ), responsable de los clips de “ Malamente ”, “TKN” y “Pienso En Tu Mirá”. Rodado en Varsovia (Polonia), muestra a Rosalía atravesando un proceso de duelo entre imágenes de fuerte carga simbólica: plancha una prenda, se somete a un electrocardiograma y se rodea de violinistas que la acompañan mientras canta.
La pieza avanza con una escena en la que el artista intenta devolver un colgante con forma de corazón, y culmina con la aparición de Björk e Yves Tumor, quienes intervienen brevemente en inglés antes del cierre con una proclama más recitada que cantada: “I'll f** you Until you love me”*.
Un adelanto del álbum 'Lux'
“ Berghain ” fue producida por Rosalía, Noah Goldstein, Jake Miller y Dylan Patrice, con letras coescritas junto a Björk. La canción había sido anticipada semanas atrás cuando la artista publicó en Substack un fragmento de partitura que sus seguidores comenzaron a interpretar en redes.
El álbum completo, titulado “Lux” (luz, en latín), saldrá a la venta el 7 de noviembre. Según ha explicado la artista, el proyecto tiene como eje la espiritualidad y explora un sonido “más orquestal y distinto” a sus trabajos anteriores.
“Nunca había hecho un proyecto así. Tiene una paleta más orquestal y una temática diferente”, dijo Rosalía en entrevista con Los40, confirmando la estética de inspiración religiosa que también se refleja en la portada del disco.