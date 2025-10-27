Rosalía sorprende en alemán y con voz lírica en su tema ‘Berghain’

  1. Inicio
  • 27 de octubre de 2025 a las 15:41 -
Rosalía.

 Foto EFE

La cantante española Rosalía estrenó este lunes “ Berghain ”, el primer adelanto de su próximo disco Lux, en una sorprendente colaboración con Björk , Yves Tumor y la London Symphony Orchestra , donde explora nuevos registros vocales y canta por primera vez en alemán.

El tema, que toma su nombre de la icónica discoteca berlinesa, se aleja del sonido electrónico que sugiere su título y apuesta por una base orquestal y coral de tono místico, en la que Rosalía asume un registro de soprano lírica, una faceta inédita en su trayectoria.

Un videoclip simbólico y cinematográfico

El videoclip, disponible en YouTube, fue dirigido por Nicolás Méndez (CANADÁ), responsable de los clips de “ Malamente ”, “TKN” y “Pienso En Tu Mirá”. Rodado en Varsovia (Polonia), muestra a Rosalía atravesando un proceso de duelo entre imágenes de fuerte carga simbólica: plancha una prenda, se somete a un electrocardiograma y se rodea de violinistas que la acompañan mientras canta.

La pieza avanza con una escena en la que el artista intenta devolver un colgante con forma de corazón, y culmina con la aparición de Björk e Yves Tumor, quienes intervienen brevemente en inglés antes del cierre con una proclama más recitada que cantada: “I'll f** you Until you love me”*.

Un adelanto del álbum 'Lux'

Berghain ” fue producida por Rosalía, Noah Goldstein, Jake Miller y Dylan Patrice, con letras coescritas junto a Björk. La canción había sido anticipada semanas atrás cuando la artista publicó en Substack un fragmento de partitura que sus seguidores comenzaron a interpretar en redes.

El álbum completo, titulado “Lux” (luz, en latín), saldrá a la venta el 7 de noviembre. Según ha explicado la artista, el proyecto tiene como eje la espiritualidad y explora un sonido “más orquestal y distinto” a sus trabajos anteriores.

“Nunca había hecho un proyecto así. Tiene una paleta más orquestal y una temática diferente”, dijo Rosalía en entrevista con Los40, confirmando la estética de inspiración religiosa que también se refleja en la portada del disco.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

