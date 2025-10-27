Nelly Furtado anuncia pausa en su carrera musical

La cantante y compositora canadiense Nelly Furtado, ganadora de un Grammy, anunció que se retirará temporalmente de los escenarios, aunque aseguró que continuará creando música.

La artista, reconocida por fusionar géneros como el pop, el R&B y el trip-hop, alcanzó la fama en 2000 con su álbum debut Whoa, Nelly!, que permaneció 28 semanas en la lista Billboard 200 y le valió el premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por “I’m Like a Bird”.

Tras el moderado desempeño de su segundo disco, Folklore (2003), Furtado reinventó su estilo con Loose (2006), un éxito global que consolidó su nombre en la escena musical internacional.

Con más de 45 millones de discos vendidos en todo el mundo y una trayectoria de más de dos décadas, la intérprete de “Say It Right” anunció el 24 de octubre, a través de sus redes sociales, que dejará de actuar “en el futuro previsible”.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera y todavía me encanta componer música, ya que siempre lo he considerado un pasatiempo que tuve la suerte de convertir en una profesión”, escribió Furtado en Instagram. “Siempre me identificaré como compositora. Estoy agradecida por todos los años de diversión, comunidad y asombro”.

Un anuncio en un aniversario especial

El mensaje coincidió con el 25.º aniversario de su álbum Whoa, Nelly!, con el que debutó a los 20 años en el festival Lilith Fair. En su publicación, Furtado compartió una fotografía de esa época, luciendo un vestido rosa previo a una de sus primeras presentaciones profesionales.

“Veinticinco años después, mi música ha llegado a toda una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por ello”, escribió la cantante de “Promiscuous”. “Que tanta gente redescubra mi música ha sido surrealista y alegre. Ha sido muy divertido volver a los escenarios y comprobar el poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia”.

La artista, de 46 años, ha lanzado siete álbumes de estudio, el más reciente titulado 7, publicado el año pasado, su primer proyecto desde The Ride (2017).

Aunque no ofreció detalles sobre cuánto tiempo durará su pausa, Furtado dejó claro que seguirá escribiendo canciones y colaborando en proyectos musicales.