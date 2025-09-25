Rocki Irish: el poderoso significado del nombre de la hija de Rihanna

Estados Unidos.

La superestrella barbadense Rihanna y el rapero A$AP Rocky han dado la bienvenida a su tercera hija, nacida el pasado 13 de septiembre. El nombre elegido para la pequeña, Rocki Irish Mayers, ha captado la atención de fanáticos y medios por su carga simbólica y emocional.

La pareja continúa con su tradición de nombres que comienzan con la letra “R”, como sus hijos mayores RZA Athelston y Riot Rose. En esta ocasión, el nombre Rocki es una variante femenina moderna de Rocky, diminutivo de Rocco, de origen germánico, que significa “reposo” o “descanso”. Además, evoca la palabra inglesa “rock” (roca), símbolo de fortaleza y resistencia.

El segundo nombre, Irish, significa “irlandés” en inglés y tiene raíces en la mitología celta, vinculándose con Éire, el nombre gaélico de Irlanda, derivado de la diosa Ériu, personificación del país.

Este guiño cultural podría estar relacionado con la ascendencia paterna de Rihanna, cuyo padre, Ronald Fenty, falleció en junio de este año.