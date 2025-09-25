¿Doble infidelidad? El esposo de Kristin Cabot estaba con otra mujer en el concierto de Coldplay

Estados Unidos.

El escándalo que envolvió a Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de la empresa Astronomer, y al entonces CEO Andy Byron durante un concierto de Coldplay en Massachusetts ha sumado un nuevo capítulo.

Mientras las cámaras del estadio captaban a Cabot y Byron en un momento íntimo que se volvió viral, una revelación reciente ha cambiado el enfoque de la historia: Andrew Cabot, esposo de Kristin, también se encontraba en el mismo evento... acompañado por otra mujer.

Según reportes del Times of London, Andrew asistió al concierto con una cita romántica, quien actualmente es su pareja. Esta información fue confirmada por fuentes cercanas y por un vocero del propio Andrew, quien declaró que el proceso de divorcio entre él y Kristin ya estaba en marcha antes del concierto.

Ambos vivían separados desde hacía semanas, y la ruptura se habría dado de forma amistosa.

“Kristin estaba en el palco con colegas, aunque no era uno corporativo. Andrew también asistió con una cita”, señaló un informante.