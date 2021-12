Sin pretender sonar pretencioso o ególatra, el actor, de 60 años, confesó que cuenta con suficiente dinero como para poder vivir sin tener que trabajar, por lo que ahora tiene la libertad de escoger los proyectos en los que se ve involucrado, y, sencillamente, la oferta no fue de su agrado.

“ Me ofrecieron 35 millones de dólares por un anuncio para una aerolínea , pero hablé con ( mi esposa ) Amal sobre ello y ambos decidimos que no valía la pena”, comentó Clooney .

En entrevista con The Guardian , el protagonista de La Gran Estafa detalló que la propuesta consistía en un rodaje durante una sola jornada, sin embargo, no lo consideró relevante.

Hoy, el también director ya trabaja en su próxima película, The Boys in the Boat, una historia que espera realizar cerca de su mansión en Reino Unido.

La producción, que codirige junto a su colega y amigo Grant Heslov, se centrará en cómo el equipo masculino de remo de la Universidad de Washington sacudió al mundo al ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936.

La trama, basada en el libro homónimo de Daniel James Brown, transcurre en Estados Unidos y Alemania, pero dado que uno de los miembros principales del equipo era un inglés que construía botes, el artista espera poder filmar en Berkshire, Inglaterra, específicamente en su patio trasero, con la esperanza de no tener que alejarse de su casa.

Será Callum Turner quien protagonice la película. El actor británico había estado en el radar del ganador del Óscar desde hace tiempo y había estado buscando un proyecto para poder trabajar con él, pero primero debía terminar de dirigir The Tender Bar, drama que filmó antes de la pandemia con Ben Affleck como actor principal, quien elogió su trabajo y visión como cineasta.

“(George) Es el mejor, es el director más preciso con el que he trabajado. Es realmente bueno, muy inteligente, y crea el mejor ambiente en el set. Hemos tenido grandes experiencias trabajando juntos anteriormente. Produjo Argo conmigo y tiene tanta experiencia haciendo esto que es un regalo”, resaltó Affleck.