Luego de cinco meses retenida dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, regresó a casa y a sus redes sociales.

Si bien, la youtuber mantuvo contacto en todo momento con sus seguidores, a través de reflexiones, cartas y publicaciones sobre el proceso que estaba viviendo en prisión, compartidas por su actual pareja, Gerardo González, firmando como G.G, ayer fue Yoss quien despidió su último posteó.

Fue un video en el que se le ve abrazando a su madre el momento que decidió compartir en su carrete inmortalizando la celebración de su salida de la cárcel, que curiosamente coincidió con el cumpleaños de su mamá.

“Llegué a las 12am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido.”A veces nos cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es”, escribió Hoffman, especificando que en esta ocasión era ella quien estaba publicando.