View this post on Instagram

Aseguró además que Centerfold “revolucionará la economía de los creadores al igual que la revista Playboy sacudió la industria editorial hace casi setenta años”, y que Cardi B es la “perfecta” en esa nueva era de la revista.

De acuerdo con el comunicado, Centerfold será el nuevo hogar para que “los mejores creadores del mundo” interactúen directamente con sus fanáticos, expandan sus comunidades y creen su propio contenido personal y negocios comerciales.

Para la rapera y exestriper, ser parte de playboy “es un sueño hecho realidad”. No puedo creer que esto sea real”, dijo.

“Desde que tengo memoria, me he sentido conectada con Playboy. Es verdaderamente la plataforma original para la creatividad sin censura y me inspira su increíble legado de lucha por las libertades personales. Ya tengo tantas ideas, ¡no puedo esperar!”, dijo en el comunicado conjunto.