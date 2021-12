Aislinn Derbez presenta a su nuevo novio: “Sí se vale volver a enamorarse”

“ De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace ... Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo... pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos”, agregó la artista.

Sin embargo, Aislinn dijo que esta vez no quería presumir un amor perfecto en redes sociales.

“Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto... ¿Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él”, expresó Aislinn en su cuenta de Instagram junto a una hermosa postal en la que ambos aparecen muy felices.

“Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está demasiado chingooón”, concluyó la estrella.

Por su parte, Jonathan también compartió una imagen junto a la famosa actriz; en la foto se les puede ver besándose bajo la lluvia.

“Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas”, expresó Kubben.

¿Quién es Jonathan Kubben?

El nuevo novio de Aislinn tiene 32 años y nació en Bélgica, pero tiene ascendencia mexicana por parte de su madre.

Fue nadador en juventud, pero abandonó este deporte debido a una lesión, y actualmente se dedica a compartir contenido en redes sociales sobre turismo y viajes.

También ha colaborado en la producción de series y a dar conferencias, de acuerdo a la información compartida por él mismo en su perfil de Instagram.