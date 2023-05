¿Nuevo amor?: El estado sentimental de Amanda Miguel tras muerte de Diego Verdaguer

Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, se encuentran promocionando los conciertos de su gira ‘Siempre te amaré’ en el Auditorio Nacional, y en ese sitio la cantante fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a tener una nueva pareja.

Fue en enero del 2022 cuando su pareja, Diego Verdaguer, falleció a los 70 años en Los Ángeles, debido a secuelas de un contagio de COVID-19 por el que había sido hospitalizado. Desde entonces, Amanda no ha parado de rendirle homenajes.

El medio ‘Ventaneando’ aprovechó para cuestionarla sobre si estaría dispuesta a iniciar una nueva relación, a lo que Amanda Miguel comentó, “Mira, yo nunca me he cerrado a nada, siempre me gusta escuchar, me gusta ver y me gusta aprender. Si algo se cruza por mi vida que me resulta interesante para ver si puedo aprender algo, puede ser, pero si no yo estoy muy contenta como estoy”.

“Yo vivo solita, estoy feliz, tengo a mi perrita, tengo una casita chiquita, estoy cerca de la casa de mi hija, me voy para allá y estoy con ella. Soy libre, vivo en paz, entonces, si alguien quiere algo conmigo, pues tendrá que ver. Por ahora no me interesa”, puntualizó.