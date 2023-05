Sam Smith cancela su gira en el Reino Unido por problemas vocales

Sea como fuere, esos planes no pudieron materializarse.Para desgracia de sus fans, el astro de la música tampoco tendrá ocasión de desvelar sorpresa alguna en los conciertos programados para los próximos días en el Reino Unido, ya que han tenido que ser suspendidos a fin de que pueda recuperarse por completo y evitar males mayores.

Además de recurrir a su equipo de publicistas, el propio Sam Smith ha querido pedir personalmente disculpas a sus fans, a quienes ha confesado que no entiende muy bien lo que ha pasado.

De momento, no parece que peligren sus actuaciones de este verano en territorio continental, ya que su visita al festival ‘Mad Cool’ de Madrid está prevista para el 6 de julio.

”Hoy en la prueba de sonido me encontraba bien: estaba deseando actuar esta noche, con una sorpresa especial. Durante la tercera canción noté algo mal en mi voz, recé para que sólo fuera falta de calentamiento, pero con la cuarta canción ya sentí que se trataba de algo grave”, ha publicado en su cuenta de Instagram.

“Salí del escenario con la intención de hacer todo lo posible para recuperar la voz, pero no pude. De verdad que me rompe el corazón no haber podido acabar el concierto. Los quiero a todos, lo siento, lo siento y lo siento”.