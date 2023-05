Suiza, el país en el que Tina Turner encontró amor, confort y privacidad

De los suizos opinaba que “siempre son puntuales” y que tuvo que acostumbrarse a eso porque la puntualidad no era necesariamente su fuerte, aunque reconocía que tampoco le gustaba esperar a los demás.

Su último concierto fue en 2009 -una vuelta sorpresiva al escenario tras una década de silencio- y probablemente desde entonces trabajaba duro para obtener el pasaporte suizo en su cantón de residencia, Zúrich, para lo cual no sólo debía demostrar conocer las costumbres y la historia local, sino hablar alemán, un idioma que siempre decía seguir aprendiendo.

La privacidad era un valor suizo que la artista valoraba mucho, pero también disfrutaba de la naturaleza, del aire fresco y en general “del estilo suizo”.

“Mi privacidad es respetada y me siento segura aquí. Muchas celebridades tienen que lidiar con acosadores, pero yo nunca he tenido ese problema en Suiza. Aquí es donde he encontrado la tranquilidad”, contaba Turner en la entrevista.

La cantante que vendió 180 millones de álbumes y que ganó 12 premios Grammy a lo largo de casi seis décadas de carrera hacía sus compras en Zúrich, donde aseguraba que prácticamente nadie la reconocía, aunque para ello prefería “hablar poco” y sobre todo no en inglés.

“Como artista uno aprende a brillar, pero también a hacerse invisible”, explicaba.

Suiza parecía ser el lugar ideal para Tina Turner, quien consideraba que no necesitaba viajar porque aquí había encontrado no sólo la casa, sino el hogar de sus sueños.