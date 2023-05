Fallece Tina Turner “la reina del rock” a los 83 años

La cantante y reina del rock Tina Turner ha muerto este miércoles, según informaron varios medios internacionales.

Tal y como puede leerse en un comunicado: “Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”.

Puede leer: Se subasta el vestido blanco que lució Carrie Fisher en ‘Star Wars’

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, añaden en el mismo.

Nacida en Estados Unidos, Turner fue una de las cantantes de rock más queridas, conocida por su carisma en el escenario y una serie de éxitos que incluyen The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.