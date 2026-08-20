Neutrogena admite que hizo mal por terminar contrato Hayden Panettiere

Los Ángeles, California. Neutrogea admitió este jueves que hizo sentir desamparada a la actriz Hayden Panettiere, quien fue embajadora de la marca de cosméticos por más de una década, tras haber hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión posparto.

"Hayden fue una valiosa integrante de nuestra comunidad. Nos enorgullece haber colaborado con ella y comprendemos que la hicimos sentir desamparada en un momento tan difícil. Esto no representa los valores de Neutrogena ni la imagen que queremos proyectar", indicó la compañía en un comunicado emitido en su cuenta oficial de Instagram.

La marca lamentó la repentina muerte de la actriz el pasado domingo y alabó la valentía que tuvo al compartir una experiencia que "contribuyó a generar conversaciones importantes y a crear conciencia", agregó.

La compañía anunció que está realizando "una inversión significativa junto a un socio comunitario de salud con una larga trayectoria para ayudar a que más mujeres tengan acceso al apoyo que necesitan, incluyendo atención para la depresión posparto", sentenció.

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Hayden Panettiere relató el pasado mayo en un programa radiofónico, así como en sus memorias y en otras entrevistas, que Neutrogena intentó poner fin a su colaboración después de que hablara públicamente sobre la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su hija Kaya.