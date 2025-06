Miley Cyrus vuelve con novedades en el cine y la música

Estados Unidos de América

Cyrus luce en el filme diseños de otros grandes nombres de la moda, como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen y Alaïa.

Un filme dirigido por Cyrus junto a Panos Cosmatos, Brendan Walter y Jacob Bixenman, que se estrenará en los cines de Estados Unidos y Canadá el 12 de junio, mientras que a partir del 27 de junio se realizarán proyecciones internacionales, informó Sony Music en un comunicado.

Esto hace de 'Something Beautiful', noveno álbum de estudio de Cyrus, un proyecto artístico global, en el que cuenta con otras colaboraciones de renombre, como es la modelo Naomi Campbell, que aparece en el video de 'Every Girl You've Ever Loved'.

Antes del lanzamiento de hoy, ya se habían adelantado dos temas -'More to Lose' y 'End of the World'-, al que ahora se une 'Easy Lover', que se acompaña de un nuevo videoclip.

Son en total 13 canciones que exploran temas como la curación, la transformación y la búsqueda de la belleza en la oscuridad, con la producción de Cyrus y Shawn Everett, con la colaboración de Brittany Howard, Maxx Morando y Michael Pollack.

Un álbum "introspectivo, musicalmente aventurero y con una profunda carga emocional", como lo describe la discográfica. Y que mezcla desde baladas como 'More to Lose' a temas sencillamente pop, como 'Easy Lover', otros más disco, como 'Walk of Fame', o pura psicodelia en los dos Interludios sin palabras que incluye el álbum.

La portada del álbum, realizada por Glen Luchford, muestra a Cyrus vestida con un traje de Thierry Mugler de 1997, una prenda que también aparece en el vídeo de 'Prelude'.