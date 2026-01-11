El escalofriante mensaje con el que Yeison Jiménez predijo su muerte

Sin saberlo, Yeison Jiménez predijo que ya no estaría más en este mundo. El cantante dijo algunas cosas que parecían una premonición a su muerte.
Además de los sueños que tuvo antes de morir sobre un accidente aéreo, en uno de sus últimos conciertos de 2025 en Colombia, el intérprete anunció que el próximo año, es decir, en 2026 se ausentaría porque quería descansar.
Fue en la ciudad de Cali, donde Yeison se presentó frente a miles de personas en un estadio completamente abarrotado, ahí dio un mensaje a su público y menos de un mes después se hizo realidad.
El artista colombiano informó a su público que en 2026 quería descansar, por lo que sus presentaciones serían menos.
“El próximo año voy a estar un poquito ausente porque prometí a mis 35 años que iba a descansar un poco más”, mencionó Yeison.
Está decisión no fue tomada en vano, el mismo cantante explicó que había tomado esa determinación debido a que llevaba 20 años trasnochando por conciertos y esta vez quería darse la oportunidad de alejarse considerablemente de los espectáculos para poder dedicar tiempo al descanso.
Yeison tuvo varios sueños premonitorios sobre su muerte. En diversas entrevistas reveló que había soñado tres veces con un accidente aéreo.
Esto lo mantenía en un estado de alerta constante cada vez que debía abordar una aeronave. En sus relatos, describía verse a sí mismo dentro de una avioneta que sufría fallas mecánicas poco después del despegue, tal y como ocurrió en el accidente que le quitó la vida.
El cantante mencionaba que en el sueño sentía una paz extraña mezclada con el miedo de saber que no había forma de salvarse. Desafortunadamente, lo que comenzó como una pesadilla recurrente terminó convirtiéndose en la realidad el 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló.
Sin saberlo, Yeison Jiménez tenía un don, podía ver en sueños lo que pasaría. Pero no solo quedó el registro en sus pesadillas, también en sus palabras.
La aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez junto a otras cinco personas, se desplomó en el departamento de Boyacá en Colombia.
La avioneta se incendió tras el impacto después de unos minutos de despegar del aeropuerto de Paipa. El intérprete se dirigía a Medellín para dar un con cierto en Antioquia. La tragedia le arrebató la vida a él y a otras cinco personas; parte de su equipo y la tripulación.