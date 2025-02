Miguel Bosé vuelve a los escenarios tras “unos años de infierno”

México.

El próximo 27 de febrero Miguel Bosé vuelve a los escenarios con su nueva gira ‘Importante Tour’ en México, el país en el que vive desde hace siete años, tras “ordenarse” a sí mismo después de “unos años de infierno”, según afirmó en entrevista con EFE.

“Estos años han sido un infierno, con todo tipo de problemas; físicos, mentales, emocionales, existenciales, profesionales, y que empezaron por la pandemia”, sostuvo el artista nacido en Panamá, que aseguró haberse “reconstruido” tras haber estado ocho años separado de la música.

Un periodo en el que Bosé fue cancelado por parte de su público, debido a sus opiniones en contra de las vacunas y los protocolos de sanidad para prevenir la Covid- 19, unos años que califica como “horrendos para todos” y en los que el creador de clásicos del pop como ‘Súper Superman’ (1979) aprovechó para “poner pausa” y “ordenarse a sí mismo”.

“No hubiese nunca jamás tomado la decisión de volver si no hubiese sentido que estaba todo listo, encajado. Tomé una decisión, entre otras, que es que voy a aprender a quererme. Porque no estaba bien, nada. Estaba en una situación de una vida muy desordenada, salvaje. Ya no había diversión, no había estímulo”, confiesa a sus 68 años.