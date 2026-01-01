  1. Inicio
Futbolistas de Liga Nacional y legionarios recibieron el 2026 bien acompañados

Varios legionarios recibieron el Año Nuevo en Honduras con sus parejas sentimentales.

1 de 25

Así recibieron los jugadores de la Liga Nacional y algunos legionarios hondureños la llegada del Nuevo Año 2026.

 FOTOS: Instagram
2 de 25

Jorge Álvarez - El mediocampista hondureño del Olimpia junto a su esposa Madeline Ordoñez.
3 de 25

Luis Palma - El delantero hondureño del Lech Poznán de Polonia lo pasó acompañado con su esposa Annie Córdoba en su ciudad natal La Ceiba. "Feliz año 2026", escribió.
4 de 25

Denil Maldonado - El defensa hondureño del Rubin Kazán de la Liga Rusa junto a su esposa Iving Bruni.
5 de 25

Bryan Róchez - "Feliz año nuevo y que sea un 2026 lleno de bendiciones", fueron los deseos del delantero hondureño del Leixoes SC de la Segunda División de Portugal.
6 de 25

Nelson Muñoz - El defensa de los Potros del Olancho FC deseó un "feliz año nuevo" a todos sus seguidores.
7 de 25

Devron García - El defensa del Real España disfrutó acompañado por su esposa Dora Martínez. "Año nuevo con el amor de mi vida", escribió.
8 de 25

Marcelo Santos - El defensa y capitán del Motagua pasó la noche de Año Nuevo con su familia.
9 de 25

Jerry Bengtson - El delantero del Olimpia recibió el 2026 con su bella esposa Yarely Espinal.
10 de 25

11 de 25

Deiby Flores - "Feliz año nuevo, muchas bendiciones", deseó el mediocampista hondureño del Al-Najma SC de Arabia Saudita.
12 de 25

Alenis Vargas - El delantero hondureño del SJK Seinäjoki de la Primera División de Finlandia pasa las vacaciones navideñas en Honduras y acompañado por su bella novia Meylin Cardenas.
13 de 25

Carlos Pineda - El mediocampista hondureño del Sporting FC de Costa Rica disfrutó la noche con su esposa Daniela Hernández.
14 de 25

Nicolás Messiniti - El goleador argentino del finalista Marathón recibió el año nuevo en San Pedro Sula con su pareja Aldu Geminelli.
15 de 25

Yustin Arboleda - El ariete colombiano del Olimpia la pasó con su esposa Paula Vivas.
16 de 25

Roberto Moreira - El delantero paraguayo de los Lobos de la UPN junto a su esposa Marisa Elizabeth Ontivero y sus hijos recibiendo el Año Nuevo.
17 de 25

Yeison Mejía - "Que este año sea de mucha prosperidad, feliz año nuevo para todos", fue el mensaje del extremo hondureño de los Potros del Olancho FC.
18 de 25

Darixon Vuelto - El jugador del Real España recibió el Año Nuevo con su pareja sentimental y madre de sus hijos, Yanela Castro.
19 de 25

20 de 25

Alfredo Mejía - El exjugador hondureño, que se retiró en el Kalamata de la segunda división de Grecia, mismo equipo que le delegó dirección deportiva de sus academias en USA, en compañía de su esposa Kelly Ramos.
21 de 25

Román Rubilio Castillo - El atacante del Marathón celebró la llegada del 2026 con su familia.
22 de 25

Romell Quioto - El delantero hondureño del Al-Najma SC de Arabia Saudita la pasó bien acompañado por su linda novia Shanee McLaughlin.
23 de 25

José Mendoza - El portero hondureño agradeció a Dios por todo lo que le dejó el año viejo.
24 de 25

Emilio Izaguirre - El exjugador y ahora director deportivo de Motagua junto a su hermosa esposa Virginia Varela, que cautivó con su sexy look, y sus hijos.
25 de 25

El hijo de Emilio Izaguirre juega en el Motagua y acompañó a su familia en esta noche de Año Nuevo.
