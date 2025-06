Susana Zabaleta revela que fue amenazada por su expareja

México.

Sin revelar el nombre del agresor, la artista describió cómo su expareja llegó a amenazarla con un arma de fuego, además de ejercer un control psicológico extremo. Susana aclaró que era la primera vez que lo contaba.

La relación comenzó, como muchas otras, con promesas de amor y atención. Zabaleta describió cómo los narcisistas actúan en un inicio, haciéndote sentir como una “reina”. Sin embargo, con el tiempo, el comportamiento de su expareja se fue tornando más oscuro y posesivo. La artista recordó cómo él la acosaba constantemente, preguntándole “¿Con quién estabas? ¿A qué horas?” y de pronto pasaba a amenazas mucho más serias, como “Voy a matar a tu familia”.

Susana no tuvo más opción que recurrir a la inteligencia para evitar más violencia. “Ahí solo se sale con inteligencia. Y como era un narcisista, ¿qué se le hace a un narcisista? Eres maravilloso, eres increíble. Es solo así salí de ahí”. Sin embargo, la artista no dejó de sentir miedo por su vida y la de su familia. “Miedo a perder la vida, miedo a decir, bueno, pues miedo a perder la vida y pensar que iba a defraudar a mi familia porque me iban a encontrar muerta en manos de un... no sé”, explicó.