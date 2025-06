Blake Lively siente que Justin Baldoni fue ‘derrotado’

Madrid, España.

Blake Lively siente que Justin Baldoni ha sido “derrotado” después de que su demanda fuera desestimada por un juez federal.

La actriz de 37 años ha tomado las redes sociales después de que el juez Lewis J. Liman desestimara la contrademanda del actor en Nueva York.

Blake Lively escribió en Instagram: “La semana pasada, estuve orgullosa junto a 19 organizaciones unidas en la defensa de los derechos de las mujeres a hablar por su seguridad. Como tantas otras, he sentido el dolor de una demanda por represalias, incluida la vergüenza fabricada que intenta doblegarnos. Aunque la demanda contra mí fue derrotada, hay tantas que no tienen recursos para defenderse”.

“Estoy más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de todas las mujeres a tener voz para protegerse, incluida su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia. Hay protecciones ahí fuera. Echen un vistazo a algunas de las increíbles organizaciones que aparecen a continuación para obtener recursos e información. Con amor y gratitud para los muchos que me apoyaron, a muchos de ustedes los conozco. A muchos no los conozco. Pero nunca dejaré de apreciarlos ni de abogar por ustedes”.

El post de Blake incluye enlaces a organizaciones como Coalition Against Trafficking in Women, New York Cyber Abuse Task Force, Women’s Equal Justice y Women’s Justice NOW.