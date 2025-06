RM de BTS revela el severo trastorno que desarrolló durante el servicio militar

Kim Nam-joon, líder de BTS y conocido artísticamente como RM, completó recientemente su servicio militar obligatorio y compartió abiertamente los problemas de salud mental que enfrentó durante ese periodo, entre ellos, un insomnio severo que lo llevó a requerir medicación y atención psiquiátrica.

Durante una sesión en vivo con sus seguidores, RM habló con franqueza sobre la ansiedad intensa y las noches sin descanso que experimentó mientras servía, llegando a permanecer despierto hasta 78 horas consecutivas. Esta condición afectó su bienestar físico, mental y su capacidad creativa, al punto de no poder componer música, algo que no le ocurría desde los 14 años.

En su primer En Vivo en Weverse en solitario tras la baja, RM describió esa etapa como "vivir como un zombi", un tiempo marcado por el agotamiento extremo y el temor constante al anochecer. “Tuve que acudir a un neuropsiquiatra y llevo más de un año medicado. Aunque ahora me siento un poco mejor, todavía dependo de medicamentos para dormir”, confesó.

El artista relató que, ante la imposibilidad de crear canciones, optó por escribir en un diario para mantenerse conectado consigo mismo. Según dijo, su lucha contra el insomnio comenzó el año pasado y aún hoy continúa enfrentándola.

Mientras tanto, los miembros de BTS Kim Seok-jin y J-Hope ya completaron su servicio militar. Jungkook y Jimin serán dados de baja mañana, y Min Yoongi, conocido como SUGA, lo hará el 21 de junio. Se espera que la banda vuelva a reunirse tras casi dos años desde su última actuación grupal en el concierto Yet to Come en Busan, celebrado el 15 de octubre de 2022.