Angélica María revela que estuvo a punto de morir a causa de la magia negra

“Dios me quiere mucho, me dio cáncer de mama, después me volvió a dar, solo que no lo publiqué. He tenido momentos difíciles. Me dio Síndrome de Cushing, que es una enfermedad mortal también”, dijo Angélica María.

La actriz comentó a Yordi que esta enfermedad le dio por culpa de la magia oscura, debido a que una persona quiso hacerle daño.

“No te voy a decir quien, pero me dio Síndrome de Cushing y casi me muero”, dijo.

“Fijate que una persona que yo conocía, que tenía su bruja, me dijo que su bruja le dijo que tuviera mucho cuidado que porque una persona me había hecho un trabajito”, recordó.