Gisele Bündchen niega haber engañado a Tom Brady

Gisele Bündchen habló con franqueza sobre los rumores que rodean su separación de su exmarido Tom Brady y también habla sobre su romance con Joaquim Valente.

En una nueva entrevista con The New York Times para promocionar su libro de cocina Nourish, la supermodelo, de 43 años, habló sobre cómo no engañó a Brady, de 46 años, antes del divorcio de la pareja en 2022.

“Eso es mentira”, dijo Bündchen al medio, respondiendo a las acusaciones de que comenzó un romance con su entrenador de jiu-jitsu, Valente, antes de terminar con la estrella retirada de la NFL.

“Realmente no quiero hacer de mi vida un tabloide”, añadió sobre las acusaciones. “No quiero abrirme a todo eso”.

Durante la entrevista, Bündchen también reconoció las críticas injustas que enfrentó después de que ella y Brady terminaron su relación.

“Esto es algo que les pasa a muchas mujeres a las que se les culpa cuando tienen el coraje de dejar una relación enfermiza y se les tacha de infieles”, explicó. “Tienen que lidiar con sus comunidades. Tienen que lidiar con su familia”.

”Por supuesto, para mí resulta un poco amplificado”, añadió Bündchen.

Hablando más sobre sus relaciones, Bündchen señaló: “Nadie sabe realmente lo que sucede entre dos personas, sólo las dos personas que están en la relación”.