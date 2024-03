House of Dragon: estrenan dos avances de la segunda temporada

Los seguidores de la serie House of Dragon recibieron un regalo especial el jueves 21 de marzo, cuando HBO lanzó no uno sino dos avances de la muy esperada segunda temporada de la serie precuela, House of the Dragon.

La cadena le pidió a los espectadores que elijan un bando tras la muerte de Viserys I Targaryen ( Paddy Considine ) en la temporada 1: ¿eres el Equipo Targaryen o el Equipo Hightower?

Los trailers de duelo representan la facción negra de Rhaenyra ( Emma D’Arcy ), el Príncipe Daemon ( Matt Smith ) y sus fuerzas en Dragonstone, y el equipo verde de Alicent ( Olivia Cooke ), su padre, Otto ( Rhys Ifans ) y su niños, el rey Aegon ( Ty Tennant ) y el príncipe Aemond ( Ewan Mitchell ).

La temporada abordará el inicio de la guerra civil Targaryen, que tiene lugar 200 años antes de los eventos de Thrones , que terminaron su ilustre carrera en 2019 .

A finales de octubre de 2022 de la temporada pasada, Aemond asesina al hijo de Rhaenyra, Lucerys ( Elliot Grihault ) y a su dragón, lo que lleva a una guerra inminente en Westeros. Los bandos de Rhaenyra y Alicent están reuniendo a sus respectivos aliados y fuerzas (y dragones, por supuesto) para enfrentarse en una batalla que seguramente será sangrienta.

Un ingenuo y titulado Aegon está duplicando su título de rey, mientras que su media hermana Rhaenyra ve el Trono de Hierro como la legítima herencia de su difunto padre, Viserys. Pero, como nos recuerdan los libros de historia , las líneas de sucesión tienden a saltarse a las mujeres y recompensar a los hijos primogénitos.

“Mi padre me eligió a mí, su primogénito, para sucederlo. Mantuvo su decisión hasta la muerte. Y, sin embargo, el hijo de Alicent ocupa mi trono. Quiero pelear esta guerra y ganarla”, dice Rhaenyra en el tráiler negro mientras Alicent insiste en el duelo, “Los partidarios de Rhaenyra creerán lo que quieran, pero Viserys quería que Aegon lo sucediera”.