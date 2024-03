Shakira está feliz de su nueva sensualidad y fuerza descubierta

”He bajado al infierno, he subido otra vez, he estado en el barro, me he limpiado el barro, me he sacudido el polvo y echado para adelante. Entonces ahora es como que uno tiene un cierto, una cierta libertad ¿no? Y un poderío también”, indicó.

Pero el resto explora el haber encontrado un posible nuevo amor que describe en 'Nassau', o la pasión que cuenta en 'Cohete', el segundo trabajo en el disco con Rauw Alejandro, y hasta el desenfado más explícito en 'Puntería, su canción con Cardi B, la rapera latina. También son historias de Shakira.

”No hay mayor placer que el de tocarte. Nadie como tú me hace fluir. No quiero la Luna, ni ir a Marte, no, solo quiero hacerte venir por mí”, cantan en 'Cohete'.

”Ya no sé si quiero parar. Y me derriten tus manos, me drogan tus labios. Tus bíceps me ponen a cien. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo. Hasta mi punto G, jaja”, dice la letra de 'Puntería'.

”Es un álbum muy personal. Dejémoslo ahí”, dijo. “Pero sí, me siento más libre en todo”, reconoció. Contó como anécdota que ello ha sorprendido hasta a su modista, con chismes más atrevidos que de lo que era la costumbre de esta allegada.

“'Ay Shakira, tú no eras así'”, confesó entre risas que le dijo mientras le tomaba las para arreglarle la ropa medidas. Parte de esa liviandad se la atribuye a sentirse más fuerte, en algo por la edad, pero también piensa que tiene que ver con el momento que viven las mujeres en este momento.”

Lo veo en muchas mujeres, pero no solamente de mi edad, lo veo en las mujeres en general. Creo que las mujeres estamos conduciendo esta sociedad a lugares inesperados”, afirmó.