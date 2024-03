William Shatner: fans financian nuevo documental sobre el actor

El nuevo documental “William Shatner: You Can Call Me Bill” narra su extraordinaria vida y más de 70 años de carrera en la televisión, el cine y las artes. Se estrena en los cines norteamericanos este 22 de marzo, fecha que también marca el 93 cumpleaños de William Shatner.

El documental fue financiado en su totalidad por más de 1200 fanáticos a través del innovador programa “Fan First Funding” de Legion M, que permite a cualquiera contribuir financieramente a la película por tan solo $100 y poseer una participación financiera en la película y cualquier beneficio que genere .

Shatner es mejor conocido por su papel del Capitán James T.Kirk en de la serie televisiva Star Trek.

Legion M, la primera compañía de entretenimiento propiedad de fanáticos del mundo, está distribuyendo la película y se ha asociado con Falling Forward Films para la reserva de salas y FilmFrog para el marketing teatral. Vortex Media posee los derechos canadienses y estrenará la película simultáneamente.

El documental fue dirigido por Alexandre O. Philippe. You Can Call Me Bill se presenta como una exploración íntima de la vida y la carrera de Shatner. Desde su inolvidable interpretación del Capitán James T. Kirk en la franquicia Star Trek hasta los diversos logros de una carrera de más de 70 años en el cine, la televisión y las artes, el documental captura la esencia del viaje de Shatner y sus extraordinarias contribuciones a la industria del entretenimiento.

William Shatner afirmó que “el enfoque de Legion M de unir a la audiencia para hacer películas es brillante. Me siento honrado de apoyar a quienes invirtieron y orgulloso de ser parte del trabajo que ayudaron a crear. Espero que todos se unan a nuestra celebración cuando la película se estrene en los cines el 22 de marzo”.

Al expresar su convicción de que “las películas deben verse en los cines”, el cofundador y presidente de Legion M, Jeff Annison, agregó que “como compañía propiedad de fanáticos, estamos entusiasmados con la oportunidad de crear una experiencia teatral verdaderamente única, brindando reúne audiencias de todo el país para celebrar la vida, el legado y el 93 cumpleaños de William Shatner”.

Tras su estreno mundial en SXSW 2023, el documental de Shatner realizó una gira mundial por festivales que incluyó paradas en BFI London, Sitges, Melbourne, Karlovy Vary y Filmfest München.

Kerry Deignan Roy de Exhibit A Pictures y Annison produjeron la película, en asociación con CCG Guardian Entertainment Inc. Los productores ejecutivos incluyen a Paul Scanlan, Terri Lubaroff, David Baxter, Matt Kemner y Shatner.

Pic es la última incorporación al portafolio en expansión de Legion M, que incluye películas Mandy , Nandor Fodor & the Talking Mongoose , The Man in the White Van y My Dead Friend Zoe , con destino a SXSW .