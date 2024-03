Ricky Martin revela que su padre lo animó a salir del clóset

En el programa del presentador Andy Cohen en la cadena SiriusXM , Ricky Martin explicó que su equipo le decía que salir del clóset acabaría con su carrera, pero su padre, Enrique , lo alentó en sentido contrario: “ Especialmente cuando me convertí en padre. Me dijo: ¿qué vas a enseñar a tus hijos, a mentir? ”.

Lo cierto es que Ricky llevaba un tiempo sopesando la idea y buscando la vía más adecuada para hacerlo, pero la presión a la que se encontraba sometido era demasiada.

“Le contesté: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en ello. Dame un segundo, porque todavía no sé si hacerlo en una entrevista. No sé si debería escribir una carta y tuitearla. No sé. No me agobies, ya lo haré”.

El autor de éxitos como “Livin la vida loca”, de 52 años, que se divorció en 2023 del artista sirio-sueco Jwan Yosef tras seis años de matrimonio y es padre de cuatro hijos, aseguró que enviar aquel mensaje fue algo “increíble”, y bromeó con que le gustaría hacerlo más veces.