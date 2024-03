Blake Lively se disculpa con Kate Middleton por una ‘publicación tonta’

“Estoy segura de que a nadie le importa hoy, pero siento que tengo que reconocerlo”, escribió Lively en una historia de Instagram . “Hice una publicación tonta sobre el frenesí de ‘fallos con el Photoshop’ y, oh hombre, esa publicación hoy me tiene mortificada. Lo lamento. Enviando amor y buenos deseos a todos, siempre”.

La Princesa de Gales anunció el viernes que le han diagnosticado un cáncer cuyo nombre no ha sido revelado. El anuncio en video puso fin a meses de especulaciones sobre su salud, que incluían revelaciones de que el Palacio de Kensington tiene un historial de manipulación de fotografías publicadas.

Y luego añadió, en clara referencia a Kate Middleton: “Ahora ya saben por qué he estado desaparecida”. Por esta acción recibió muchas críticas por burlarse de la esposa del príncipe William, las reacciones de los internautas empeoraron cuando el viernes la princesa reveló el motivo detrás de su ausencia.

Middleton reveló la información en un vídeo compartido en las redes sociales . Explicó que inicialmente su condición no se consideró cancerosa, pero pruebas posteriores encontraron cáncer presente. Su cirugía de enero fue exitosa, pero actualmente está recibiendo quimioterapia preventiva. “Ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, explicó.

La Princesa de Gales es el tercer miembro de la familia real que comparte un diagnóstico de cáncer en otros tantos meses.

Lively no es la única persona que lamentó cómo discutieron la ausencia de Middleton en línea. Jamie Lee Curtis y Jimmy Kimmel estuvieron entre los que pidieron públicamente que se pusiera fin a las especulaciones antes de la publicación del mensaje de Middleton.

Si bien a algunos les preocupa que Middleton haya revelado su información de salud privada para poner fin a las especulaciones en línea, las fuentes dijeron a People el sábado que ella y el Príncipe de Gales eligieron el viernes porque coincidía con el día en que sus hijos comenzaron las vacaciones de Pascua. Los tres niños de Windsor no volverán a la escuela hasta mediados de abril.

Tessy Ojo, directora ejecutiva del Premio Diana y que ha trabajado con el Príncipe William en iniciativas relacionadas con el ciberacoso, dijo al medio: “Me encantaría que el público aprendiera de esto y hiciera que la gente se detuviera y pensara. Cuando pensamos que porque son figuras públicas tenemos todo el derecho a saber los entresijos y todo”.

“Espero que esto nos enseñe algo como público, que la gente debe respetar la privacidad y que la gente tiene vidas privadas y que no tenemos que saberlo todo. Lo mínimo que podemos hacer es mostrar amabilidad”, añadió Ojo.

Otros culparon de la debacle al Palacio de Kensington. Como lo expresó la guionista Alanna Bennet: “Para mí, la conclusión es menos ‘la gente es mala para chismear’ y más ‘la máquina de relaciones públicas del palacio está profundamente rota y es estúpida y podrían haber aplastado la fábrica de rumores en cualquier momento, incluso sin anunciar el asunto”

Como señaló el usuario de Twitter/X @okelay , la insistencia del palacio en guardar silencio tras el escrutinio público no siempre ha funcionado bien en el pasado. Tuitearon: “Había tantas alternativas y optaron por la vieja ruta del silencio, que no funciona, que no ha funcionado en décadas”.

Como se recreó años más tarde en “The Crown”, el Palacio de Buckingham esperó días después de la muerte de la princesa Diana para hacer una declaración en una comunicación previa a las redes sociales en 1997, y solo cambió de rumbo después de que la indignación pública alcanzó un punto álgido. Se decía que la revelación de que la realeza estaba tan fuera de sintonía con el público marcó un punto de inflexión en el enfoque de “mantener la calma y seguir adelante” del palacio.

A principios de esta semana, la comentarista real de ABC Victoria Murphy enfatizó que tener oficinas de prensa separadas para Buckingham y el Palacio de Kensington marca un cambio en la forma en que la familia se comunica en tiempos difíciles. Ella explicó: “Creo que William y Kate tienen mucho control aquí sobre el resultado final de las declaraciones o decisiones del palacio”.

“Con la familia real, se ve una situación en la que, incluso con su personal más alto, puede haber un desequilibrio de poder debido a quiénes son y los puestos que ocupan”.

Murphy agregó: “Si a esto le sumamos el hecho de que esta situación se relaciona con algo en su vida personal y algo tan personal como la salud de Kate, se trata de que ellos tomen sus propias decisiones basándose en lo que es correcto para ellos y con eso en mente”.