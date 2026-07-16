Eric del Castillo es hospitalizado de emergencia

México.

El primer actor Eric del Castillo fue hospitalizado y sometido a un cateterismo tras detectarse una obstrucción del 85% en una arteria de su pierna derecha.

El actor de 95 años fue dado de alta del hospital y, aunque su hija Verónica del Castillo reveló que “ya pasó lo peor”, reconoció que fue “un susto”.

“Ya pasó lo peor. Fue un sustito, pero realmente fue todo controlado. Tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, contó en ‘De Primera Mano’.