Eric del Castillo es hospitalizado de emergencia

El primer actor Eric del Castillo fue hospitalizado y sometido a un cateterismo tras detectarse una obstrucción del 85% en una arteria de su pierna derecha.
El actor de 95 años fue dado de alta del hospital y, aunque su hija Verónica del Castillo reveló que “ya pasó lo peor”, reconoció que fue “un susto”.
“Ya pasó lo peor. Fue un sustito, pero realmente fue todo controlado. Tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, contó en ‘De Primera Mano’.
Verónica del Castillo señaló que fue el cardiólogo quien les informó que la operación que Eric del Castillo necesitaba era de caracter “urgente” ya que “podría perder un pie o una pierna”.
La hermana de Kate del Castillo puntualizó que el procedimiento que le practicaron a Eric del Castillo en ningún momento fue complicado. Incluso, adelantó que el actor regresaría al hospital para una segunda intervención.
“Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas, que eso tal vez era lo que le provocaba el dolor en la espalda baja. Ahora en 15 días le vamos a realizar el siguiente procedimiento que es para la espalda baja, que también es sin anestesia general, simplemente es quemarle los nervios (...) eso se llama realizarle un bloqueo”, expresó.