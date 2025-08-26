Lil Nas X sale de prisión y afirma que “todo estará bien”

El rapero Lil Nas X ofreció este martes sus primeras declaraciones públicas tras salir de prisión, asegurando que “fue aterrador” pero que “todo estará bien”.

El cantante, cuyo nombre real es Montero Hill , compareció el lunes ante un juez y se declaró inocente de cuatro cargos penales, tras haber sido arrestado el pasado jueves por las autoridades mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles.

El portal especializado en celebridades TMZ captó imágenes del intérprete de Industry Baby al salir de prisión. Poco después, el rapero recurrió a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores con un mensaje: “Todo estará bien”.

“Fueron cuatro días terribles, pero su chica (en referencia a sí mismo) va a estar bien”, dijo Hill mirando a la cámara.

Según documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y citados por NBC News, Hill enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y uno de resistencia al arresto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con The Hollywood Reporter , la fianza se fijó en 75.000 dólares. El artista tendrá otra vista previa al juicio el 15 de septiembre y podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión si resulta culpable.

Los cargos derivan de su detención del jueves pasado, después de que Lil Nas X fuera visto caminando en ropa interior —solo con calzoncillos blancos y botas de vaquero— por una calle del barrio Studio City, en Los Ángeles.

Según la versión oficial, el cantante de Old Town Road agredió a los oficiales que acudieron al lugar tras varias llamadas de vecinos. Posteriormente fue ingresado en un centro hospitalario por una posible sobredosis y, tras recibir el alta médica, trasladado a prisión.